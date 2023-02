”Iso kuva on kamala” – Kokoomus, SDP ja keskusta yksimielisinä vanhushoivasta: ”Meillä ei ole varaa olla hyödyntämättä digitaalisia palveluja”

”Kyllä oli henki kyseessä” – Eksynyt vanhus löytyi metsästä ojan pohjalta turvarannekkeen avulla: ”Miksei näitä ole jo kaikilla?” 5.10.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Seinäjoella on pelastettu turvarannekkeen avulla eksynyt iäkäs muistisairas mies. Turvapuhelinpäivystäjä sai rannekkeella paikannettua vanhuksen ja oli häneen sen kautta puhelinyhteydessä, samalla kun opasti auttajan paikalle. ”Ei olisi muuten tiheän metsän keskeltä mitenkään ojasta löytynyt”, kertoo turvapuhelinpäivystäjä Oscar Lyytikäinen AddSecurelta. Johtaja Tarja Palomäki Seinäjoen kaupungilta on tyytyväinen. ”Olemme onnellisia, että ikäihmiselle tarjoamamme palvelu on pelastanut ihmishengen.”