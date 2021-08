Itämeripäivä tuo Itämeren kalaherkut 75 000 helsinkiläisen lautasille - fisuburgerin ja -pihvin muodossa nautitaan jopa 4500 kiloa lahnaa ja silakkaa

Jaa

Itämeripäivää vietetään jälleen 26.8. Palvelukeskus Helsinki on tänäkin vuonna mukana tekemässä tekoja Itämeren hyväksi ja tarjoilee ruokapalveluissaan päiväkodeissa, kouluissa ja hoitoalalla päivän aikana yhteensä noin 4500 kiloa Itämeren kalaa. Lähimeren kalaherkuista pääsee nauttimaan noin 75 000 helsinkiläistä taaperoista senioreihin.

Kouluissa, oppilaitoksissa sekä hoitoalan henkilöstöravintoloissa on päivän kunniaksi tarjolla Itämeren kalasta valmistettu fisuburgeri ja päiväkodeissa sekä potilas- ja asukasruokailussa herkutellaan fisupihvillä. Myös kotiateria-asiakkaat ovat voineet valita Itämeriviikolle fisupihvejä.

Palvelukeskus Helsingin ruokalistoilla Itämeren kala on vakioherkku ja vuosittain sitä käytetään ruokapalveluissa noin 30 000 kiloa. Itämeripäivän menussa maistuvat erityisesti Itämeren lahna ja silakka, jotka on valmistettu eri asiakasryhmiä puhuttelevaan muotoon.

-Asiakkaamme suhtautuvat teemoihin yleensä mielenkiinnolla ja vastuullisuus on tänä päivänä monelle tärkeä asia. Suunnitellessamme Itämeripäivän menua halusimme kehittää Itämeripäivän ruoan sellaiseen muotoon, että se olisi asiakkaille houkutteleva, nykyaikainen ja kiinnostava, jotta teemapäivä saisi ansaitsemansa vastaanoton, kertoo muun muassa fisuburgeria kehittämässä ollut palveluesimies Teemu Männikkö.

Palvelukeskus Helsinki on julkisena palvelutuottajana mukana lähes 100 000 helsinkiläisessä ruokahetkessä joka päivä. Suomalaisen kalan käyttöä pyritään ruokapalveluissa yhä lisäämään, etenkin särkikalojen, kuten lahnan osalta. Itämeren lahnasta valmistettu lahnapihvi on ollut ruokalistoilla jo vuodesta 2011 ja ruokapalveluissa on noudatettu WWF:n kalaoppaan suosituksia jo yli 10 vuoden ajan. Vastuullisia kalaruokia kehitetään jatkuvasti lisää.

-Itämeren kalan nauttiminen on yksi tärkeistä teoista, jonka jokainen voi tehdä kotimeremme hyväksi. Syömällä Itämeren kalaa voimme vähentää Itämeren rehevöitymistä ja parantaa sen herkkää ekosysteemiä. Helsingin kokoisen kaupungin ruokapalvelujen volyymit ovat jo merkittäviä, kertoo monipalvelut-yksikön tuotannon suunnittelun ja ohjauksen kehityspäällikkö Eeva Lappalainen.

John Nurmisen säätiön käynnistämää Itämeripäivää vietetään vuosittain Itämeren kunniaksi. Tavoitteena on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaatuisesta kotimerestä sekä tekemään tekoja sen hyväksi.

Herkuttele fisuburgerilla myös kotikeittiössä?

Itämeripäivää varten kehitetty fisuburgeri taipuu myös kotikeittiössä valmistettavaksi. Palvelukeskus Helsingin tuotekehityksen reseptillä valmistat helposti kalaherkut Itämeren kunniaksi myös kotikeittiössä. Ota tästä resepti talteen ja syödään burgeria Itämeren hyväksi!

Itämeren fisupihvi

Tarvitset

½ dl kermaa

75 g maustamatonta tuorejuustoa

1 dl korppujauhoja

puolikas pieni sipuli

100 g palsternakkaa raastettuna

1,5 tl suolaa

ripaus mustapippuria

500 g jauhettua kalafileetä, esim. lahnaa tai silakkaa

2 kananmunaa

1 rkl sitruunan mehua

Toimi näin

Kalamassa kannattaa jauhaa itse lihamyllyllä tai hienontaa huolellisesti veitsen avulla. Hienonna myös sipuli ja raasta palsternakka. Sekoita kerman ja tuorejuuston joukkoon korppujauho ja anna turvota hetki. Lisää sekaan mausteet, sipuli, palsternakka, kalamassa, ka¬nanmunat ja sitruunamehu. Anna kalapihvitaikinan turvota hetki.

Paista kalapihvitaikinasta pannulla voita tai rypsiöljyä käyttäen noin kämmenen kokoisia pihvejä. Paista pihvit molemmin puolin kauniin ruskeiksi.

Kurkkumajoneesi

Tarvitset

1,5 dl majoneesia

3 rkl kurkkusalaattia

ripaus mustapippuria

ripaus suolaa

Kokoa hampurilaiset

Tarvitset

4 halkaistua annosruisleipää (esim. Reissumiestä)

kurkkumajoneesia

4 kpl Itse paistettuja kalapihvejä

salaatinlehtiä

tomaattiviipaleita

maustekurkkuviipaleita

Toimi näin

Levitä kurkkumajoneesia ruisleipien halkaisupin¬noille. Laita pohjalle salaatinlehti, tomaattiviipale, kalapihvi. Pihvin päälle maustekurkkuviipaleita. Nauti!

***

Lisätietoja:

Palvelukeskus Helsinki, monipalvelut, tuotannon suunnittelu ja ohjaus

kehityspäällikkö Eeva Lappalainen

eeva.lappalainen@hel.fi, p. 0505740296

Lue lisää: Itämeripäivänä herkutellaan Fisuburgerilla