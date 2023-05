Jaana Kettunen ohjausalan kansainvälisen keskusjärjestön puheenjohtajaksi

Ohjausalan kansainvälinen keskusjärjestö International Association for Vocational and Educational Guidance (IAEVG) on valinnut FT Jaana Kettusen Jyväskylän yliopistosta hallituksensa puheenjohtajaksi nelivuotiskaudelle 2023–2027. Kettunen on ensimmäinen pohjoismaalainen, joka on valittu kyseiseen tehtävään.