Jalo & Jalo ja tanskalainen BMS perustavat yhteisyrityksen – Järjestelyssä syntyy yksi Euroopan suurimmista nostolava-autoyrityksistä

JaloBMS yhdistää kahden merkittävän nostoalan yrityksen ammatillisen osaamisen sekä kalustot. Jalo & Jalo on Pohjoismaiden johtava nostolava-autoihin erikoistunut yritys, ja BMS on maailman viidenneksi suurin nosturiyritys.

– JaloBMS on jo perustamisestaan lähtien yksi Euroopan suurimmista nostolava-autoyrityksistä. Kun yhdistämme BMS:n toimipisteet ja kansainvälisen verkoston omaan kalustoomme ja osaamiseemme, olemme merkittävä toimija alalla ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laajemman palveluvalikoiman, kertoo JaloBMS:n toimitusjohtaja Sami Jalo. Hän on myös Jalo & Jalon toimitusjohtaja.

JaloBMS:n kalustoon kuuluu lähes 100 nostolava-autoa, joiden työskentelykorkeus on 30–104 metriä. Toimipaikkoja on yhteensä noin 50 Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Sekä Jalo & Jalo että BMS jatkavat omina yrityksinään nykyiseen tapaan. Yhteisyrityksen liiketoiminnassa tulee työskentelemään noin 130 henkilöä.

– Suuri nostolava-autokalustomme, lukuisat toimipaikkamme ja Jalo & Jalon yli 50 vuoden kokemus antavat meille mitä parhaimmat edellytykset tarjota asiakkaillemme optimaalista palvelua ja ennen kaikkea toimitusvarmuutta. Tavoitteemme on tulla alan halutuimmaksi kumppaniksi, sanoo BMS-konsernin toimitusjohtaja Jens Enggaard, joka toimii myös yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtajana.

Uusi yritys keskittyy aluksi Skandinavian markkinoihin, joissa sen asema on jo vahva. Lisäksi JaloBMS hakee vankkaa asemaa Pohjois-Euroopan markkinoilla. Tavoitteena on palvella erityisesti telesektoria, jossa nostoalan palveluille on kasvavaa kysyntää, kun matkaviestinverkko laajenee jatkuvasti. Lisäksi yritys tarjoaa palveluja myös tuulivoima- ja rakennusteollisuuteen sekä energiasektorille kuten voimalinjoilla tehtäviin töihin.

Nostolava-auto Jalo & Jalo Oy on vuonna 1972 Turussa perustettu perheyritys ja Pohjoismaiden johtava nostolava-autoihin erikoistunut yritys. Jalo & Jalolla on Pohjoismaiden kattavin kalusto nostolava-autoja, 50 vuoden kokemus nostopalvelualalta ja 10 toimipistettä ympäri Suomea sekä Ruotsia. Yrityksessä työskentelee yli 100 henkilönostamisen ammattilaista. Ruotsalainen tytäryhtiö Svenska Höjdliftar sijaitsee Tukholmassa. Jalo & Jalon liikevaihto yhdessä Ruotsin tytäryhtiön kanssa on noin 18,5 miljoonaa euroa. www.jalojalo.fi

BMS-konserni on vuonna 1953 perustettu, maailman suurimpiin kuuluva nosturialan yritys. BMS-konsernin päätoimipiste sijaitsee Aalborgissa Tanskassa, ja sillä on 50 toimipistettä eri puolilla maailmaa. Yritys omistaa noin 600 nosturia, ja sen palveluksessa työskentelee noin 1 600 työntekijää. Liikevaihto on noin 350 miljoonaa euroa. www.bms.dk