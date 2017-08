Jarrua hallituksen yksityistämisinnolle

14.8.2017 15:48 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL perää maan hallitukselta malttia julkisten palvelujen yksityistämisessä. Ajankohtainen esimerkki hallituksen ideologisesta markkinauskosta on rautatiealan uudistuslinjaukset ja VR:n pilkkomisaikeet.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine korostaa, että yksioikoinen suomalaisten yhteisten palvelujen ja omaisuuden huutokauppaaminen markkinoille ei ole yhteiskunnan kustannusten kannalta oikea tapa kehittää palveluja. Olisi edettävä maltilla, tiedostaen mahdollisuuksien lisäksi myös riskit ja varautuen huolella sudenkuoppien välttämiseen.

Näyttää siltä, että sosiaali- ja terveydenhuollon laajan markkinaehtoistamisen kohdattua perustuslaillisia ongelmia, on hallituksella kova into pörssittää entistä suuremmalla innolla kuljetussektorin peruspalveluja, joihin rautatieala olennaisena osana kuuluu. VR on kansainvälisten selvitysten mukaan Euroopan kärkeä, tätä ei pidä tärvellä muutoksella, jatkaa Niemi-Laine.

JHL on Raideammattilaisten yhteisjärjestö JHL:n kautta mukana SAK:n kuljetusliittojen yhteisessä rintamassa vastustamassa hallitsematonta rautatiealan myllertämistä, toteaa Niemi-Laine lopuksi.

Lisätietoja:

- puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

- neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, 040 728 9046