Jatkuva kehittäminen siivittää menestykseen

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry nimeää vuosittain jäsenistöstään sähköurakoitsijan, jonka toiminta ja tulokset ovat hyvä esikuva koko alalle. Valitsijaraati arvostaa urakoitsijan liiketoiminnan kannattavuutta, vastuullista toimintatapaa, hyvää mainetta ja aktiivista osallistumista liiton toimintaan.

Parkanolainen perheyritys Sähkösuomilammi Oy on perustettu kolmen Suomilammin veljeksen toimesta vuonna 1981, jolloin Martti Suomilammi sai asennusoikeudet ja kaksi muuta veljestä, Erkki ja Harri Suomilammi, olivat opiskelleet sähköasentajiksi. Urakointia tehtiin aluksi pientaloihin, joista siirryttiin jo vuoden jälkeen isompiin kohteisiin ja ripeä kasvu alkoi.

Yrityksen nousujohteisessa kehityksessä on ollut välissä tasaisempia vuosia, mutta alaspäin ei ole menty koskaan eikä yhtään negatiivista tilinpäätöstä ole tehty koko yli 40-vuotisen historian aikana.

Ensimmäiset parikymmentä vuotta yrityksen toimitusjohtajana toimi Erkki Suomilammi, Sami Suomilammin isä, jonka sairastumisen jälkeen Sami otti tehtävän hoitaakseen vuonna 2003. Tuolloin hänellä olikin jo usean vuoden kokemus projektijohtamisesta vastattuaan yhden keskeisen osaamisalueen eli liikerakennusten turvatekniikan – murto, kulunvalvonta, kameravalvonta - liiketoiminnasta alkaen vuodesta 1996.

Vahvuus joustavuudessa ja toimintavarmuudessa

Sähkösuomilammi-konsernin liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 12 miljoonaa euroa. Yrityksen kannattavuus on kohdillaan ja Sami Suomilammin mukaan edelleen viime vuosina parantunut. Sähköurakointia harjoitetaan käytännössä koko maassa. Puolustuskiinteistöt, Pirkanmaan osuuskauppa ja Kesko ovat asiakkaista kolme suurinta.

- Kauppakeskukset eri puolella Suomea ovat meille tärkeä asiakasryhmä. Yksi vahvuutemme on joustavuudessa eli teemme sähköurakointia käynnissä olevan kaupan ehdoilla, sanoo Sami Suomilammi.

Viime aikojen kohteista hän mainitsee mm. Sokos Hotel Ilveksen sähkösaneerauksen ja kauppakeskus Triplan sähköistykset. Ensi keväänä Sähkösuomilammi urakoi samaan aikaan ainakin viittä isoa työmaata, ja vähän pienempiä on saman verran.

- Viimeisimpänä valikoimaamme ovat tulleet paloilmoitinjärjestelmiin sekä kameravalvonta- ja tietoverkkojärjestelmiin liittyvät työt, ja keskijännitepuolen osaamista on hankittu lisää. Sähköautojen latauspisteiden tekeminen on myös kasvava suunta, ja pikalatausasemia on tehty jo useamman vuoden ajan. Myös aurinkosähköä rakennetaan, mutta toistaiseksi vain pienessä määrin, täydentää Harri Suomilammi.

Henkilöstö on tukipilari - "Tällä orkesterilla homma luonaa"

Sami Suomilammi ja Harri Suomilammi ovat yrityksen pääomistajat. Miehet ovat hitsautuneet vuosien saatossa vahvaksi työpariksi. Heidän kanssaan yrityksessä työskentelee tällä hetkellä noin 35 asentajaa sekä muutama toimihenkilö. Tätä joukkoa omistajapari kiittää yrityksen tukipilariksi.

- Menestyksen tekijöinä haluamme nostaa esiin paitsi omat perheemme, jotka antavat vankkumattoman tuen yrittäjyyden arkeen, myös yhteen hiileen puhaltavan henkilökuntamme. Se on tämä meidän sähköinen orkesterimme, jolla homma luonaa, sanovat Sami ja Harri.

Henkilökunnan vaihtuvuus on Sähkösuomilammilla ollut alusta alkaen hyvin pientä, sillä joka taloon on tullut, on saanut kokea, että hänestä pidetään hyvää huolta. Kun on pitkään oltu yhdessä, jokaisen vahvuudet tunnetaan hyvin. Kuhunkin työhön pystytään sopimaan siihen parhaiten sopivat tekijät, mikä näkyy tasokkaana työn jälkenä. Sähkösuomilammilla on edelleen töissä asentajia, jotka ovat neljä vuosikymmentä sitten tulleet taloon suorittamaan harjoittelua ammattikoulusta.

Omistajakaksikko on koko ajan saavutettavissa ja näkyvillä. He määrittelevät itsensä ihmis- ja asentajaläheisiksi.

- Puhelimet ovat aina auki, se on ollut periaatteena jo Erkin ajoilta, ja siitä saamme kiitosta niin asentajilta kuin asiakkailtakin. Jommankumman meistä tavoittaa aina ihan varmasti, toteavat Sami ja Harri Suomilammi.

Vastuun antaminen kasvattaa

Vielä tällä hetkellä talossa usein puhutaan miehistä, kun tarkoitetaan asentajia, mutta mahtuu asentajajoukkoon jo yksi nainenkin.

- Maailma muuttuu tässäkin. Tulevaisuudessa naisia tulee ihan varmasti olemaan asentajina enemmän meillä töissä ja toivotamme heidät lämpimästi tervetulleiksi joukkoomme, Sami kannustaa.

Entä millaisena hän kokee vastavalmistuneiden osaamisen ja asenteen työelämään siirryttäessä?

- Minusta nykynuorissa on paljon reippaita tyyppejä. Olemme saaneet heistä hyviä alkavia asentajia. Olen sitä mieltä, että heille pitää antaa heti alusta alkaen jonkin verran vastuuta, että kukin pääsee ihan itse miettimään oikean asennusratkaisun. Korjataan sitten yhdessä, jos menee väärin. Virheistähän oppii!

Jatkuvaa kehittämistä

Yrityksessä on ymmärretty kokonaisvaltaisen laadun ja sen systemaattisen kehittämisen merkitys. Käytössä on ISO 9001 -laatujärjestelmä, mikä on pienyritysvaltaisella sähköurakointialalla poikkeuksellista.

- Parannamme toimintaamme koko ajan. Juuri äskettäin päivitimme ISO 9001 -standardin, kun uusimme TU- eli Turvaurakoitsijasertifikaatin. TT- eli Talotekniikkasertifikaatti on työn alla. PI-paloilmoitinluvat on myös aivan äskettäinen hankintamme, luettelee Harri Suomilammi.

- Tällä alalla pitää koko ajan olla hereillä ja kehittyä, jotta pärjää. Jokainen päivä on tavallaan koulutuspäivä, Sami Suomilammi summaa.

Aikataulupaineet sähköurakoinnissa

Sähköistysratkaisut ovat rakentamisen ja saneerauksen prosessissa useimmiten siellä loppupäässä, jolloin monesti ollaan aikataulusta jo myöhässä aikaisempien työvaiheiden sakattua.

- Onhan se epäedullinen asema. Yleiset sopimusehdot YSE98 pitäisi päivittää tähän päivään. Esimerkiksi kun tavaratoimitukset nykyisin paljon myöhästelevät, niin siinä menetetään nimenomaan urakoitsijan euroja, sanoo Sami Suomilammi.

Laadunhallinta onkin erityisen tärkeää sähköurakoitsijalle, joka joutuu aikataulupaineiden takia ahtaalle. Suomilammit kokevat ongelmalliseksi sen, että työmarkkinoilla on aikaisempaa vähemmän tarjolla asentajia, jotka ymmärtävät urakkatyömaan lainalaisuudet.

Miltä näyttää tulevaisuus?

- Hankala sanoa, vaikka onkin kohta jo 20 vuotta takana toimitusjohtajana. Paljon kysymysmerkkejä aiheuttavat sota, pandemiat ja esimerkiksi se, jatkuuko tavarapula vielä pitkäänkin ja että tuleeko taantuma ja miten pian, pohdiskelee Sami Suomilammi.

- Silti olen positiivinen ja sanon, että osaavalle ja hyvälle porukalle löytyy aina työtä. Ollaan joustavia, kun markkinat muuttuvat!

Hän näkee talotekniikka-alan toimijoille runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia. Sähköautoilun yleistyessä tarvitaan lisää latausasemia ja yksi merkittävä osa-alue ovat aurinkosähköjärjestelmät.

Verkottuminen kannattaa

Sami Suomilammin luottamustehtävien lista on vaikuttava, ja sillä oli iso painoarvo myös Vuoden sähköurakoitsijaksi valitsemisessa. Hän on työskennellyt useaan eri otteeseen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin hallituksessa ja vetänyt sen vaalivaliokuntaa. Tälläkin hetkellä hän vaikuttaa sekä Salokin että Sähkötekniset Työnantajat STTA ry:n hallituksessa ja toimii STULin Pirkanmaan alueosaston puheenjohtajana.

- Käyttäkää aikaa verkostoitumiseen. Edunvalvontajärjestömme STUL on tässä keskeisessä asemassa. Siinä on voimaa, kun asioita pohditaan yhdessä. Ja huolehtikaa kannattavuudesta. Kilpailu kuuluu asiaan, mutta jotain pitää jäädä viivan alle, että toiminta jatkuu, kehottaa Suomilammi ja sanoo saaneensa erään ison yrityksen toimitusjohtajalta tärkeän neuvon: Muista Sami aina, ettei saa hullutella.

Rentoutumista ilmassa ja hangilla

Suomilammilla on jo kauan ollut lentolupakirja ja pienlentokone.

- Viime aikoina kelit ovat olleet melko huonot ja paljon töitäkin, mutta pieniä paikallislentoja olen tässä lähiaikoina tehnyt. Viimeksi käväisin Pohjanmaan Toholammella. Tykkään lentää pienille ns. korpikentille kaffille, kertoo Suomilammi

Laskettelu on hänen toinen rakas harrastuksensa. Aikaisemmin Sami harrasti pääasiassa lumilautailua, mutta nyttemmin lauta on vaihtunut suksiin, joilla mies sujuttelee alas rinteen kuin rinteen. Ja sen jälkeen seuraa, pilke silmäkulmassa…

- After-ski aikaisella nukkumaan menolla.





FAKTAT

Sähkösuomilammi konserni

Parkanossa vuonna 1981 perustettu perheyritys

Pääomistajat: Harri ja Sami Suomilammi

Liikevaihto noin 12 miljoonaa euroa

Henkilöstö 40 työntekijää

Konserniin kuuluu vuonna 2007 ostettu tytäryhtiö WSK