João Laia valittu Kiasman uudeksi näyttelyintendentiksi

Kiasman vaihtuvien näyttelyiden intendentiksi on valittu portugalilainen João Laia (s. 1981). Hän vastaa Kiasman näyttelyohjelmistosta yhdessä museonjohtajan kanssa. Laia aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta. Hän seuraa tehtävässä Ateneumin taidemuseon johtajaksi siirtynyttä Marja Sakaria.

Laia on koulutukseltaan MA elokuvatutkimuksessa (King’s College, Lontoo, 2010) ja MA elokuvakuratoinnissa (The London Consortium, 2011). Lisäksi hän opiskeli Post-Graduate Curatorial Research -kuratointiohjelmassa Tukholmassa vuosina 2012-13. Hän on toiminut ARCO Lissabonin taidemessujen Opening-osion kuraattorina 2016-2019 sekä nykytaidefestivaali Videobrasilin kuraattorina São Paulossa 2014-2018. Hänen kuratoimiaan keskeisiä näyttelyitä ovatDrowning in a Sea of Data, 2019 ja Transmissions from the Etherspace, 2017, La Casa Encendida, Madrid;Utopia/Dystopia (kuratoitu yhdessä Pedro Gadanhon ja Susana Venturan kanssa), MAAT – Museum for Art, Architecture and Technology, Lissabon; Diogo Evangelista, 2018, CAC – Center for Contemporary Art, Vilna; 10000 Years Later Between Venus and Mars, 2018, City Hall Gallery and Passos Manuel Cinema, Porto; HYPERCONNECTED, 2016, MMOMA – Moscow Museum of Modern Art, Moskova.

”Laia on hyvin verkostoitunut ja profiloitunut ajankohtaisten näyttelyiden, filmisarjojen ja esitystaiteen kuraattorina. Hän on perillä tämän hetken globaalista nykytaiteesta ja taiteen yhteiskuntatieteellisestä teoriasta. Hän on visionäärinen ja selkeästi kiinnostunut kehittämään kuratoriaalista osaamista ja erilaisia taiteen esitystapoja. Laia kirjoittaa keskeisiin eurooppalaisiin taidelehtiin kuten friezeen ja Mousseen. Hän on työskennellyt viime vuosina näyttelyprojekteissa ja asiantuntijatehtävissä mm. Portugalissa, Espanjassa, Britanniassa, Brasiliassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Olemme erittäin iloisia saadessamme hänet mukaan tiimiimme vahvistamaan Kiasman ja Kansallisgallerian kansainvälistä roolia”, museonjohtaja Leevi Haapala perustelee valintaa.

Uusi näyttelyintendentti aloittaa tehtävässään 1. kesäkuuta. Hänen tehtäviinsä kuuluu Kiasman näyttelyohjelmiston suunnittelu yhdessä museonjohtajan ja ohjelmistotiimien kanssa. Yhtenä keskeisenä työtehtävänä on lähivuosille sijoittuvan ARS-suurnäyttelyn kuratointi.

Nykytaiteen museo Kiasma on osa Kansallisgalleriaa yhdessä Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseoiden kanssa. www.kansallisgalleria.fi