Jopa uusissa asunnoissa putkiongelmia asennusvirheiden vuoksi

Raksystems kehittää kuntotarkastuspalvelujaan – uusia nimityksiä 21.3.2023

Pohjoismaiden johtava kiinteistöjen hyvinvoinnin asiantuntijakonserni Raksystems vahvistaa kuntotarkastuspalveluidensa kehittämistä Suomessa valtakunnallisesti. Muutoksen myötä johtava asiantuntija ja tekninen päällikkö Antti Heimlander on nimitetty Inspections & Surveys B2C Tarkastustoiminnan osastopäälliköksi ja johtava asiantuntija Piia Tamminen on nimitetty Inspections & Surveys B2C Tutkimusosaston osastopäälliköksi. Energiapalveluiden johtava asiantuntija Antti Hatsala on nimitetty Inspections & Surveys B2C Energiapalveluiden osastopäälliköksi (kuvassa oikealla). "Resurssien lisäämisellä pyrimme parantamaan kuntotarkastustoimintaamme entisestään ja takaamaan lupauksemme parhaan palvelun toteutumisesta", Raksystemsin Inspections & Surveys B2C -liiketoimintaa johtava Kim Malmivaara sanoo. Raksystems on tehnyt Suomessa yli 150 000 kuntotarkastusta. Raksystems Group on vuositasolla mukana yli 20 000 kuntotarkastuksessa ja kuntotutkimuksessa Pohjoismaissa.