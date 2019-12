Voissa rapeaksi paistettu blini raikkaalla smetanalla sekä kotimaisella mädillä on alkuvuoden herkku, joka lämmittää ihanasti talvisia vatsoja. Ravintolakolmion helsinkiläisravintoloissa blinejä tarjoillaan 2. tammikuuta 2020 alkaen. Pisimmät blininpaistoperinteet löytyvät ravintola Lasipalatsista, jossa pienet valurautapannut ovat kuumenneet joka talvi 20 vuoden ajan.

Pannuja on kuumana peräti 60 kerralla. “Yhden vuorokauden aikana meillä menee lähes 100 litraa blinitaikinaa. Sitä paistaessa saattaa tulla lämmin”, naurahtaa ravintola Lasipalatsin keittiöpäällikkö Petri Simonen. “Blinitaikinan reseptiä ei meillä ole 20 vuoden aikana juuri muutettu. Tattarijauhoista, maidosta, hiivasta ja sokerista sekoitettua taikinapohjaa hapatetaan jopa kolme vuorokautta ennen muiden ainesosien lisäämistä”, Simonen sanoo. “Näin syntyy kuohkea taikina.”

Ravintola Lasipalatsin blinilistalta voi valita blinin suosikkilisukkeellaan tai tilata valmiin valikoiman. Suosituin annos on ‘Syö blinejä niin paljon kuin jaksat’ kuudella erilaisella täytteellä hintaan 30 euroa. “Muistan erään nuoren herran nautiskelleen 13 bliniä kerralla mutta yleensä aterialla syödään kaksi tai kolme bliniä – sen verran tuhteja ne ovat”, keittiöpäällikkö naurahtaa. “Bliniviikot on henkilökunnallemmekin kivaa aikaa. Tunnelma on tavallista rennompi ja iloinen puheensorina täyttää salin, kun blinejä nautiskellaan isoilla seurueilla.”

Lasipalatsin lisäksi blinejä on tarjolla Meripaviljongissa, Suomenlinnan Panimolla, Juttutuvassa, Graniittilinnassa, Weeruskassa ja Casa Maressa. Ravintola Meripaviljongissa katetaan sunnuntaisin myös suosittu blinibrunssi.

Muikunmäti ykköslisuke

Mitä lisukkeita blineille? Niin keittiöpäällikkö Simosen kuin useimman vieraankin suosikkilisuke on muikunmäti. “Tänä talvena saamme huippulaadukasta muikunmätiä Saimaalta. Meillä tarjoiltavalla muikunmädillä on D.O. Saimaa -merkki, joka kertoo tuotteen maantieteellisen alkuperän ja on tae sekä laadusta että vastuullisesta tuotannosta.”

Kotimaisen mädin lisäksi ravintoloiden lisukelistalta löytyy niin Pielisen savumuikkuja, Myrttisen suolakurkkuja, suomalaista riimihärkää kuin kotimaista metsäsienisalaattia. Ravintola Graniittilinnan erikoisuus on Hauhialan hanhenrinta tattikreemillä. Ravintola Weeruskassa voi nautiskella jälkiruoaksi syrnikkejä eli rahkalettuja makein täyttein.

Tulevalle kaudelle kehiteltiin ensi kertaa resepti myös vegaanisille blineille. Näiden blinien lisukkeina tarjoillaan muun muassa kaurajugurtista ja vegaanisesta majoneesista kehiteltyä smetanaa, punajuuri-omenatartaria ja pikkelöityjä kasviksia.

Kaikki Ravintolakolmion ravintoloissa tarjoiltavat blinit ovat laktoosittomia. Gluteenittomia blinejä saa pyynnöstä.

Bliniviikot Ravintolakolmion ravintoloissa 2020:

Ravintola Lasipalatsi, 2.1.-28.3., Ravintola Meripaviljonki, 6.1.-22.2., Suomenlinnan Panimo 8.1.-28.3., Graniittilinna 7.1.-14.3., Casa Mare 7.1.-17.3., Juttutupa 3.1.-1.3., Weeruska 7.1.-1.3.