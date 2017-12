Joulumaa taas radioiden soitetuin kotimainen

Wham!-yhtyeen Last Christmas oli viime joulun soitetuin ja Katri Helenan Joulumaa soitetuin kotimainen joululaulu.

Tekijänoikeusjärjestö Gramex selvitti perinteiseen tapaan, mitkä joululaulut soivat viime jouluna eniten yksityisissä radioissa.

Joulun 2016 soitetuin joululaulu oli Wham!-yhtyeen kappale Last Christmas (880 soittokertaa). Joulun toiseksi soitetuin oli John Lennon & Yoko Ono kappaleella Happy Xmas (War Is Over) (681 soittokertaa). Kolmannella sijalla oli 669 soittokerralla Chris Rean kappale Driving Home For Christmas.

Neljäntenä oli Mariah Careyn All I Want For Christmas (632 soittokertaa) ja viidentenä oli Mel & Kim kappaleella Rockin’ Around The Christmas Tree (614 soittokertaa).

Kahdenkymmenen kärkeen mahtui kuusi kotimaista kappaletta. Soitetuin kotimainen oli tänäkin vuonna Katri Helenan Joulumaa (561 soittokertaa). Kotimaisen listan toisena oli Samuli Edelmanin Avaruus (Walkin In The Air), kolmantena Leevi & The Leavings’in Jossain on kai vielä joulu, neljäntenä Suvi Teräsniskan Hei Mummo, viidentenä Paula Koivuniemen Toive ja kuudentena Antti Tuiskun Lämmin lumi peittää maan.

Tilaston on tehnyt tekijänoikeusjärjestö Gramex radioilta saamiensa soittotietojen perusteella. Tekijänoikeusjärjestö Gramex edustaa esittäviä taiteilijoita sekä äänitteiden tuottajia.

Tilasto: Yksityisten radioiden soitetuimmat joululaulut 2016

Sijoitus - esittäjä - kappale - soittokertojen yhteismäärä



1. Wham! Last Christmas 880

2. John Lennon & Yoko Ono Happy Xmas (War Is Over) 681

3. Chris Rea Driving Home For Christmas 669

4. Mariah Carey All I Want For Christmas Is You 632

5. Mel & Kim Rockin' Around The Christmas Tree 614

6. Katri Helena Joulumaa 561

7. Band Aid Do They Know It's Christmas 526

8. Jose Feliciano Feliz Navidad 525

9. Bing Crosby White Christmas 456

10. Samuli Edelmann Avaruus (Walking In The Air) 410

11. Leevi & The Leavings Jossain on kai vielä joulu 387

12. Suvi Teräsniska Hei mummo 386

13. Shakin’ Stevens Merry Christmas Everyone 316

14. Cliff Richard Mistletoe And Wine 293

15. Paula Koivuniemi Toive 292

16. Elvis Presley Blue Christmas 279

17. Queen Thank God It's Christmas 272

18. Bryan Adams Christmas Time 257

19. Antti Tuisku Lämmin lumi peittää maan 255

20. Triad Tänd Ett Ljus 249

Tilaston laati Kari Niemelä, Tekijänoikeusjärjestö Gramex