Jukka Itkosen uudet runot tuovat terveiset ulapalta

Suositun kirjailijan uusi lastenrunokirja liikkuu laineilla ja vie kesäisiin tunnelmiin.

Jukka Itkosen uutuusteos Terveiset ulapalta – Runoja vesiltä (Lasten Keskus) tarjoilee nimensä mukaisesti runoja, joissa ollaan vesillä ja haistellaan suolaisia tuulia. Satoja miljoonia vuosia vanha trilobiitti, onnellinen onkimies sekä sadepisaroiden laaja suku tuovat terveiset ulapalta Itkosen lämpimän humoristiseen ja oivaltavaan tyyliin.

Uusien runojen matkassa liikutaan järvillä, merillä, lammilla, puroilla ja lähteillä. Joskus on tyyntä, joskus taas saapuvat matalapaineet. – Sellaistahan elämä on.

Vaan mitä kaikkea vesillä tapahtuu, sitä ei kai tiedä kukaan muu yhtä hyvin kuin merimies sekä laivakoira, -kissa ja papukaija ja tietenkin Merirosvo Piippu-Pinkerton. Valloittavan runokokoelman on kuvittanut palkittu Camilla Pentti. Tekijäparilta on ilmestynyt aiemmin yhteisteokset Aprillipäivä (2017), Tiira tiiraa tiiraa (2016) ja Kaikki hyvin kasvimaalla (2014).

Kerran meritähti

kävelemään lähti,

kiersi ympyrän ja

tuli takaisin.

Tuumi, että merenpohjaa

vähän lakaisin.

Jukka Itkonen on rakastettu ja palkittu kirjailija, jolla on laaja ja monipuolinen tuotanto. Hänen leikittelevät ja elämäniloiset tekstinsä ovat monenikäisten suosikkeja. Vuosi 2021 on Itkoselle juhlavuosi, sillä hän täyttää 70 vuotta lokakuussa.

Camilla Pentti on kuvittaja ja graafinen suunnittelija, joka on palkittu Rudolf Koivu -palkinnolla.

Jukka Itkonen: Terveiset ulapalta – Runoja vesiltä

Lasten Keskus 2021

ISBN 978-952-354-346-1

42 s. | Kl L82.2