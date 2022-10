”Kaikkien aikojen paras myynti!” – Energiakriisi siivitti verkkokauppaan ennätysloikan, aurinkopaneeleja ja takkoja myyty hurjaa tahtia

Lehdistötiedote 06.10.2022

Energiakriisi on kasvattanut verkkokaupan ennätyskasvuun. Suomalaisen verkkokaupan todellista myyntiä seuraava Verkkokauppaindeksi kertoo verkkokaupan euromääräisen myynnin kasvaneen 40 prosenttia vuoden kolmannella kvartaalilla.

”Verkkokaupassa on pelätty syvää sukellusta – nyt voimme olla todella tyytyväisiä. Tämä on varsinkin odotuksiin nähden yllättävän hyvä tulos. Esimerkiksi aurinkopaneeleita on ostettu todella paljon, energiakriisi saa ihmiset varautumaan. Takkoja menee myös runsaasti. Verkkokaupan tilausmäärät putosivat kaikkiaan hiukan yli 5 prosenttia, mutta vallitsevassa tilanteessa se on onneksi pientä, etenkin euromääräiseen ennätyskasvuun verrattuna”, kuvailee indeksiä tuottavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

Tilausmäärien pudotus yhdessä suuren euromääräisen kasvun kanssa nostivat keskimääräisen ostoksen arvoa lähes 50 prosenttia yli 350 euroon. Verkkokauppaindeksi nousee 26 prosenttia.

”Tässä on nyt kyseessä verkkokauppojen kaikkien aikojen paras myynti. Ankeista odotuksista poiketen, ainakaan nämä luvut eivät talouden notkahdusta ennakoi. On siis syytä olla tyytyväinen myös koko talouden kannalta”, iloitsee Korkiakoski.

Luottamus ratkaisee – ja sota

Verkkomaksamisen huippuasiantuntemusta edustava Paytrail seuraa verkkokaupan kehitystä etenkin maksuliikenteen kautta. Havainnot ovat linjassa Verkkokauppaindeksin kanssa.

”Oma datamme tavarakaupasta kertoo niinikään pienestä laskusta tilausmäärissä, mutta näin suurta arvonnousua emme osanneet ennakoida. Tämä on mukava yllätys siinä mielessä, että kuluttajien luottamus talouteen on pohjalukemissa. Varsin rohkaisevaa koko talouskehityksen kannalta! Datamme kertoo myös palvelujen kysynnän kasvusta, mikä on tietysti hyvin positiivista”, toteaa Paytrailin toimitusjohtaja Markus Laurio.

Ratkaisevaa taloudelle on Laurion mukaan kuluttajien luottamus.

”Tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Meillä on käytännössä täystyöllisyys, joten nimenomaan kuluttajien odotukset ratkaisevat. Jos nyt selviämme ilman kovin ikäviä yllätyksiä yli talven, niin kysyntä voi lähteä vielä uuteen nousuun. Eli voimme alkaa ajatella, että Venäjän uhasta on selvitty, ja luottamus palautuu. Tämä on näiden lukujen valossa ihan mahdollista”, pohdiskelee Laurio.

Korkiakoski on tilanteeseen nyt tyytyväinen, mutta kehottaa samalla kauppiaita varautumaan.

”Kaikkihan on kiinni sodasta ja energian hinnasta. Jos sotahuolet ja hintapaineet hellittävät, niin tilanne tietenkin merkittävästi vielä paranee. Sitä odottaessa, verkkokauppiaiden täytyy pitää huolta omasta tuottavuudestaan. Karu totuus on, että nousevat kustannukset on itse kunkin saatava leivottua mukaan omaan hinnoitteluunsa. Inflaatiota ei voi kukaan jättää huomiotta.”

Verkkokaupan ja talouden tilaa pohditaan tänään tiiviisti eCommerce Day -tapahtumassa.

Lisätiedot:

Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku@vilkas.fi

Markus Laurio, toimitusjohtaja, Paytrail, 040 840 3754, markus.laurio@paytrail.com