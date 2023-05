Kainuun ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Nuojuankangas–Seitenoikea välisestä voimajohtohankkeen arviointiohjelmasta (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Voimajohto on suunniteltu rakennettavaksi nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon rinnalle, jolloin johtoalue levenee noin 38–41 metriä. Vaalassa suunnitteilla on myös samaan maastokäytävään sijoittuva 2 x 110 kilovoltin Turkkiselän tuulipuiston voimajohtohanke, jonka tilavaraus on huomioitu tämän hankkeen esisuunnittelussa. Ristijärvellä samaan maastokäytävään sijoittuu myös nykyinen Leppikoski–Seitenoikea 110 kilovoltin voimajohto.

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä Vaalassa Nuojuankankaan ja Jaalangan välisellä osuudella: Pohjoinen vaihtoehto sijoittuu nykyisen 200 kilovoltin voimajohdon pohjoispuolella ja eteläinen vaihtoehto eteläpuolelle. Pohjoinen vaihtoehto erkanee nykyisen 200 kilovoltin voimajohdon rinnalta omaan maastokäytäväänsä noin kuuden kilometrin osuudella, ja eteläinen noin 2 kilometrin osuudella. Uudessa maastokäytävässä 400 + 110 kilovoltin voimajohtoalueen leveys on noin 62 metriä. Lisäksi tarkastellaan teknisiä vaihtoehtoja asutuksen sekä Natura 2000 -alueen kohdalla.

Yhteysviranomainen on tiedottanut arviointiohjelmasta ja sen nähtävillä olosta sekä mielipiteiden ja lausuntojen esittämisen mahdollisuudesta julkisella kuulutuksella 9.3.–17.4.2023. Nähtävilläoloaikana ELY-keskukseen saapui 17 lausuntoa ja 11 mielipidettä. Palautteissa kiinnitettiin huomiota maisema- ja kulttuuriympäristöjen sekä muinaisjäännösten vaalimiseen, hankkeen vaikutusten lieventämiseen, luontovaikutusten arvioinnin riittävyyteen, asumisterveyteen ja -viihtyvyyteen sekä voimajohtolinjaukseen ja pylvässijoitteluun.

Arviointiohjelmassa esitetään, että ympäristövaikutusten arviointi painotetaan seuraaviin merkittävimmiksi tunnistettuihin kohteisiin:

Asutus johtoreitin välittömässä läheisyydessä: Ihmisten elinolot ja viihtyvyys.

Metsätalousvaltainen ympäristö: nykyisen johtoalueen levenemisen vaikutukset metsänomistajille sekä metsiin.

Viljelykset johtoreitillä: vaikutukset viljelyyn.

Johtoreitin varren maisemat ja kulttuurimaiseman arvoalueet: vaikutukset lähi- ja kaukomaisemaan.

Luontoarvot ja luonnon monimuotoisuus koko hankealueen näkökulmasta

Johtoalueen levenemisen vaikutukset ekologisiin yhteyksiin ja elinympäristöjen jatkuvuuteen

Ilmastovaikutukset

Tuulivoimahankkeiden sähkönsiirtoreittien yhteisvaikutukset.

Yhteysviranomainen pitää esitettyä painotusta hyvänä. Lisäksi yhteysviranomainen pyytää selostuksessa mm. esittämään lieventämistoimia voimajohtojen aiheuttamien haittojen torjuntaan ja lieventämiseen.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen siitä antama lausunto kokonaisuudessaan löytyvät ympäristöhallinnon verkkosivuilta: www.ymparisto.fi/nuojuaseitenoikeavoimajohtoYVA

Ympäristövaikutusten arviointi on lakisääteinen, kaksivaiheinen menettely, joka alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa ohjelman nähtäville ja saadun palautteen pohjalta yhteysviranomainen kirjoittaa ohjelmalausunnon.

Toisessa vaiheessa hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset selvitetään arviointiohjelman mukaisesti ja hankkeesta vastaava kokoaa tiedot arviointiselostukseen. Selostus asetetaan nähtäville ja saadun palautteen perusteella yhteysviranomainen koostaa perustellun päätelmän, jota käytetään hankkeen jatkosuunnittelussa ja liitetään hankesuunnittelun edetessä haettaviin lupiin.