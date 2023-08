Kainuun kuntien välisen joukkoliikenteen talvikausi alkaa (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Kainuun kuntien välisen joukkoliikenteen runkona ovat työmatkustajia ja toisen asteen opiskelijoita palvelevat vuorot Kuhmon, Puolangan ja Suomussalmen suunnista Kajaaniin. Työmatkaliikennettä järjestetään myös Kajaanista Paltamoon ja Sotkamoon. Säännöllisesti matkustaville tarjolla on edullisia kausi- ja sarjalippuja. Useimmilla vuoroilla on vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen Kajaanin rautatieasemalla. Lisäksi Kuhmon ja Nurmeksen välisillä vuoroilla on vaihtoyhteyksiä junaliikenteeseen Nurmeksen rautatieasemalla.

Alla on lueteltu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen järjestämä liikenne pääsuunnittain talvikaudella sekä liikenteeseen tehdyt keskeiset muutokset.

Kuhmo–Sotkamo–Kajaani

Kuhmon ja Kajaanin välillä ajetaan arkipäivisin 6–8, lauantaisin yksi ja sunnuntaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Sotkamon ja Kajaanin välillä vuoroja on arkipäivisin 13, lauantaisin kaksi ja sunnuntaisin kaksi kumpaankin suuntaan. Talvikaudella lähes kaikki Kuhmon ja Sotkamon väliset vuorot ajavat Ontojoen kautta. Sumsan kautta ajetaan ainoastaan Kuhmosta klo 7.15 maanantaista perjantaihin lähtevä vuoro.

Kuusamo–Suomussalmi–Kajaani

Kuusamon ja Kajaanin välillä ajetaan arkipäivisin ja sunnuntaisin yksi vuoro kumpaankin suuntaan. Suomussalmen ja Kajaanin välillä vuoroja on arkipäivisin kuusi, lauantaisin yksi ja sunnuntaisin kaksi kumpaankin suuntaan. Kuusamon ja Kajaanin väliset vuorot ajetaan Hossan kautta 1.10.2023 asti.

Puolanka–Paltamo–Kajaani

Puolangan ja Kajaanin välillä ajetaan arkipäivisin 3–4, lauantaisin yksi ja sunnuntaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan. Paltamon ja Kajaanin välillä vuoroja on arkipäivisin 7–8, lauantaisin yksi ja sunnuntaisin kaksi kumpaankin suuntaan. Osa arkipäivävuoroista ajetaan vain perjantaisin. Paltamon ja Kajaanin välillä reitti kulkee Kontiomäen kautta.

Kuhmo–Nurmes

Liikennettä on perjantaisin ja sunnuntaisin kaksi vuoroa kumpaankin suuntaan.

Lipputuotteet ja aikataulut

Lipputuotteita linja-autovuoroihin myydään linja-autoissa käteisellä sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. Lisäksi kertalippuja on saatavilla reiteille Kuusamo–Suomussalmi–Kajaani ja Puolanka–Paltamo–Kajaani verkosta Matkahuollon aikatauluhausta sekä Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta.

Työmatkustajien ja muiden säännöllisesti matkustavien kannattaa hankkia Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sarjalippu, jolla matkustaminen on kertalippua edullisempaa. Lisäksi mobiilisovelluksesta on saatavilla eri yhteysväleille kausilippuja, joilla voi matkustaa 30 vuorokauden aikana rajoittamattomasti.

Vuorojen aikataulut ovat saatavilla Matkahuollon aikatauluhausta, reittioppaasta ja Reitit ja liput -mobiilisovelluksesta sekä Google Mapsista. Aikatauluja on saatavilla myös linja-autoista.