Kainuun työttömyyden kasvu on ollut maan pienin koko koronakriisin ajan

Kainuussa oli joulukuun lopussa 3 828 työtöntä työnhakijaa, mikä on 281 henkeä enemmän (+8 %) kuin vuotta aiemmin. Työttömyydessä on ollut koronaviruksen leviämisen jälkeen joka kuukausi lisäystä vuoden takaiseen verrattuna mutta Kainuussa kasvuprosentti on ollut joka kuukausi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueista pienin. Joulukuussa seuraavaksi pienin kasvu oli Pohjois-Karjalan 19 % ja koko maassa työttömyys lisääntyi 39 %.

Kainuussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kuun lopussa 12,1 % eli prosenttiyksikön edellisvuotta enemmän. Osuus oli Kainuuta pienempi vain kolmella ELY-alueella ja koko maassa se oli 13,6 %, lisäystä vuoden takaisesta 3,8 prosenttiyksikköä. Kainuun työttömyys oli koronaviruksen leviämisen jälkeen korkeimmillaan huhtikuun lopussa, jolloin työttömiä oli 5 123. Työttömyyden pienentyminen johtuu etenkin lomautettujen määrän vähenemisestä. Joulukuun lopun työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 561, mikä on peräti 1 042 vähemmän (-65 %) kuin huhtikuun lopun 1 603 lomautettua. Vuoden takaiseen verrattuna lomautettuja oli joulukuun lopussa vielä 157 enemmän (+39 %). Työttömienkin (pl. lomautetut) määrä on vähentynyt huhtikuun lopun 3 520:stä 253 hengellä (-7 %) 3 267:ään. Pitkäaikaistyöttömyys on ollut pitkän pienentymisen jälkeen korona-aikana kasvussa ja pitkäaikaistyöttömiä oli kuun lopussa 821. Helmikuun lopusta pitkäaikaistyöttömyys on noussut 232 hengellä (+39 %) ja vuoden takaisesta 207 hengellä (+34 %). TE-toimistoon ilmoitettiin joulukuun aikana 784 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 28 % enemmän (+173) kuin vuotta aiemmin. Monilla aloilla on ollut pitkään työvoimapula ja useisiin tehtäviin on vähemmän tai vain hieman enemmän työttömiä työnhakijoita kuin tarjolla olevia avoimia paikkoja. Vaikeinta oli löytää terveydenhuollon erityisasiantuntijoita – eli esimerkiksi lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja eläinlääkäreitä –, teollisuustuotteiden kokoonpanijoita, avustavia keittiö- ja ruokatyöntekijöitä, terveydenhuollon asiantuntijoita – eli esimerkiksi sairaanhoitajia – sekä prosessityöntekijöitä. Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Seuraava työllisyyskatsaus (tammikuu​ 2021) julkaistaan 2.3.2021,​​ klo 8.00.

