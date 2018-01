Kaisa Kivipelto strategiksi Danske Bankiin

Danske Bankin Suomen toimintojen yhdistyminen toteutunut 31.12.2017 15:43 | Tiedote

Danske Bank Oyj:n yhdistyminen emoyhtiöönsä Danske Bank A/S:ään on tänään rekisteröity Tanskan kaupparekisteriin. Yhdistymisessä Danske Bank A/S on automaattisesti ottanut vastuulleen kaikki Danske Bank Oyj:n varat ja velat, ja Danske Bank Oyj:n toiminta on lakannut. Aiempi Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike on samalla muuttanut nimensä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeksi.