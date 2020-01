Kaksosten päivänä 2.2. muistutetaan kaksosten yksilöllisyydestä

Suomen Monikkoperheet ry:n lanseeraamaa Kaksosten päivää vietetään 2. helmikuuta. Tänä vuonna monikkoperheiden asialla oleva järjestö täyttää 25 vuotta. Kaksosten päivää juhlitaan teemalla Kohtaa kaksonen yksilönä. Tällä halutaan muistuttaa siitä, että kukin kaksosista tai kolmosista on ainutlaatuinen yksilö, vaikka muistuttaisi ulkonäöltään kaksos-, kolmos- tai nelossisarustaan.

Monikkolapsille itselleen yksilöllisyys ja sen huomioiminen on merkityksellistä oman kasvun ja identiteetin kehityksen vuoksi. Yksilöllisyyden tukeminen on asennoitumista siihen, että jokainen lapsi on oma yksilönsä. Kun yksilöllisyyttä tuetaan pienin askelin koko lapsuuden ajan, myös murrosiässä tapahtuva erillistyminen monikkosisaruksesta tai -sisaruksista sujuu todennäköisesti pienemmällä rytinällä.

Myöskään aikuisena kukaan ei halua tulla kohdatuksi stereotyyppisesti niputettuna "Sieltä ne kaksoset tulevat". Monikkosisarukset eivät halua edustaa tai esittää monikkoutta ihmisten ihmettelyn kohteena.

Alueelliset monikkoperheyhdistykset järjestävät vertaistapahtumia

Alueelliset monikkoperheyhdistykset järjestävät Kaksosten päivänä 2.2.2020 tai päivän lähistöllä alueensa monikkoperheille Kaksosten päivän tapahtumia. Yhdistysten järjestämissä tapahtumissa on ohjelmassa ainakin ulkoilua, keilailua, touhuilua sisäleikkipuistossa sekä polskimista kylpylässä. Monikkoperheyhdistysten toiminta tarjoaa tärkeää vertaistukea paitsi monikkolasten vanhemmille, myös kaksos- ja kolmoslapsille itselleen. Erityisesti lasten ollessa pieniä muiden monikkoperheiden kohtaaminen antaa arvokkaita kokemuksia perheille.

Tarkat tiedot vuoden 2020 Kaksosten päivän tapahtumista: https://www.suomenmonikkoperheet.fi/kaksosten-paivan-tapahtumat-alueyhdistyksissa-2/

Kiehtova kaksosuus -tietokirja ilmestynyt

Tammikuussa ilmestynyt Kiehtova kaksosuus -teos käsittelee kaksosten ja muiden monikkosisarusten elämää monipuolisesti ja moniäänisesti. Millaisia uskomuksia ja kulttuurisia kuvia kaksosuuteen liitetään? Millaista on odottaa, hoitaa ja kasvattaa kahta tai useampaa samanikäistä lasta? Tietokirjan ovat toimittaneet Ulla Kumpula, Jaakko Kaprio, Anniina Lavikainen ja Irma Moilanen ja sen on kustantanut Gaudeamus. Kirjaan liittyviä julkistamistilaisuuksia järjestetään Helsingissä 31.1., Jyväskylässä 7.2. ja Oulussa 26.2.

Lisätietoa: https://www.suomenmonikkoperheet.fi/kiehtova-kaksosuus/

Some-pöhinää koko Kaksosten päivän ajan

Kaksosten päivästä on vuosien varrella kehittynyt monikkolasten ja -aikuisten juhlapäivä, jota juhlitaan paitsi kotona ja kahviloissa, perhetapahtumissa, mutta myös some-kanavilla. Suomen Monikkoperheet ry:n keskeiset tiedotuskanavat päivään liittyen ovat Facebook-sivut Valtakunnallinen Kaksosten päivä ja Suomen Monikkoperheet ry sekä Instagram-tili Monikkoperheet ja Twitter-tili Suomen Monikkoperheet ry. Kaksosten päivään liittyvissä postauksissa on suositeltavaa käyttää hashtagia #kaksostenpäivä.