Kannanotto: Energiakaupungit esittää säätösähkön hintakaton korotuksen siirtämistä talven yli sekä fyysisen sähkökaupan vakuusvaateiden pikaista uudistamista

Blogi: Energia-ala on varautunut kriiseihin 26.9.2022 09:01:06 EEST | Blogi

Maailma on mennyt hulluksi. En olisi ikinä uskonut, että Eurooppa on jälleen tällaisessa tilanteessa – sodassa. Ajatuksemme ovat sodasta kärsivien syyttömien ukrainalaisten puolella. Meistä jokainen on huolissaan ja lähimpänä omaa arkea on huoli tulevasta talvesta, erityisesti energian riittävyydestä ja sen hinnasta.