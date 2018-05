Kansainvälinen Navigate yhdistää alan osaajat 16.-17.5. Digitalisaatio, ympäristöasiat ja osaajatarpeet meriteollisuudessa

Navigate-messut, 16.-17.5., on kansainvälinen meriteollisuuden, varustamoiden ja merilogistiikan huippukohtaaminen. Joka toinen vuosi Turun Messukeskuksessa järjestettävä tapahtuma on aikaisempaa suurempi. Tapahtumassa on mukana noin 200 alan yritystä. Tapahtumaan on tulossa kansainvälisiä osallistujia, näytteilleasettajia ja toimittajia mm. Venäjältä, Kiinasta, Espanjasta, Virosta ja Ranskasta.

Esillä ovat muun muassa viimeaikaiset kehitysaskeleet arktisessa merenkulussa. Seminaarissa kuullaan mm. uusista suomalaisista teknologiaratkaisuista arktisen merenkulun tarpeeseen. Seminaari on osa Navigate-messujen avajaispäivän 16.5. ohjelmaa.



Ristelijärakentamisen tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin perehdytään myös heti avajaispäivänä, kun CEO Jan Meyer johdattelee aiheen äärelle.



Tulevaisuuden energialähteet puhuttavat myös. Samoin päivän aikana kuullaan turvallisesta merenkulusta arktisilla merialueilla. Tietoa on tarjolla mm. Ilmatieteen laitoksen menetelmistä. Toinen messupäivä aloitetaan digitalisaatioaiheilla. Itseohjautuvat alukset, Eurajoen itseohjautuvien alusten testialue ja robottiautot ovat tuolloin puheenaiheina. Meriteollisuuden logistiset ratkaisut ovat esillä omassa seminaarissaan 17.5. Verkostoitumisella on keskeinen rooli messutapahtumaa. Luvassa on useita yritysten välisiä kohtaamisia matchmaking-tapaamisissa. Navigate 2018 16.-17.5. Turun Messukeskuksessa. Avoinna kello 10-17. Katso koko messujen ohjelma osoitteesta: www.navigate.fi

Sisäänpääsy kävijöille ilmainen.



Paikalla Meriteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja Elomatic Oy:n toimitusjohtaja Patrik Rautaheimo, Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Vähäheikkilä sekä Turun Messukeskus Oy:n toimitusjohtaja Hannele Wolf-Mannila.

Tilaisuuden esityskieli on englanti.

