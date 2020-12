Kansainvälinen palkkaverovertailu 2020: Suomen riesana kireä progressio – Ruotsikin on jo kevyempi verottaja

Veronmaksajien sote-lausunto: Uudistuksen on hillittävä kustannuksia tai sitä ei pidä toteuttaa – palvelujen järjestämiseen vaihtoehtoja ja kuntien muutos nollaan euroon 25.9.2020 09:55:05 EEST | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliitto korostaa hallituksen sote-luonnoksesta antamassaan lausunnossa, että uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on oltava julkisen talouden kestävyysvajeen pienen-täminen kustannusten kasvua hillitsemällä. Sote-palvelujen osuus ikärakenteen muutoksen aiheut-tamassa kestävyysvajeessa on hallitseva. - Jos kustannusten kasvun merkittävä hillitseminen ei ole mahdollista, uudistusta ei pidä toteuttaa esitetyltä pohjalta, toteaa liiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Sote-palveluiden tuottavuuden jatkuva parantaminen on tarpeen, jotta palveluiden riittävä saatavuus ja laatu voidaan turvata myös tarvittavien tiukkojen rahoitusraamien puitteissa. Maakunnille on täl-löin annettava riittävästi mahdollisuuksia palvelujen joustavaan ja tehokkaaseen järjestämiseen myös yksityisiä palvelutuottajia hyödyntäen. Esitetyssä uudistuksessa maakuntien mahdollisuuksia käyttää yksityisiä palvelutuottajia rajataan tarpeettoman voimakkaasti. Toiminnan kehittäminen ja tuottavuuden par