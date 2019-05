Kansainväliset terveydenhuollon tekoälyasiantuntijat kokoontuvat Turussa, Life Science Live -tapahtumassa 15.-16.5.

Tiedote 10.5.2019.

Kansainvälinen Life Science Live -tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa 15.-16. toukokuuta Turun Messukeskuksessa. Tapahtuman keskeisin teema on tekoäly ja sen sovellukset terveydenhuollossa, lääkekehityksessä ja biotekniikassa. Tapahtuma yhdistää lääketieteen ja terveydenhoidon alan tiedeyhteisöt ja liike-elämän ammattilaiset. Life Science Live -tapahtuman tuottamisesta vastaavat yhdessä Turun Messukeskuksen kanssa Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy osana HealthTurku-kärkialan kehitystyötä. Mukana tapahtumassa ovat myös mm. Bayer, Sitra ja PerkinElmer.

Toisen tapahtumapäivän lopuksi myös suuri yleisö pääsee tutustumaan alaan, sillä tapahtumaan on avoimet ovet kello 14-18. Tuolloin voi tutustua mm. Turun yliopiston tutkimustyöhön, kuten biopankkiin ja Lymen borrelioosin tutkimukseen.

Tapahtuman kansainväliset puhujavieraat ovat alansa huippuja. Tapahtumassa saadaan hyvä katsaus siihen, mihin teknologia alalla on menossa.

Messuilla puhuu mm. PerkinElmerin innovaatio- ja teknologiajohtaja Lee Tien. Hän on yksi Life Science Live -tapahtuman pääpuhujista ja kertoo tilaisuudessa yksilöllisen lääkediagnostiikan innovaatioista. Yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista on pääsy laadukkaaseen data-aineistoon. Life Science Live -messujen yhteydessä on myös merkittävä kansainvälinen i-HD konferenssi. Kyseessä on taho, joka valvoo mm. elektronisten potilasasiakirjojen hyötykäyttöä.

Tekoäly tulee muuttamaan terveydenhuollon käytäntöjä merkittävästi parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Asiantuntijoiden mukaan satsaukset tulisi suunnata erityisesti perusterveydenhoitoon:

-Tekoälyn hyödyntäminen kannattaisi aloittaa perusterveydenhuollosta, jotta se hyödyttäisi mahdollisimman monia, sanoo Auria Tietopalvelun johtaja Arho Virkki. Auria Tietopalvelu järjestää, harmonisoi ja ylläpitää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasrekisterin kliinisiä potilastietojatutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.

Life Science Liven yhteydessä Business Finland järjestää pitchaus-kilpailun, jossa etsitään uusia keksintöjä ja innovaatioita. Finaaliin on valittu mukaan 8 yritystä tai tutkimusryhmää.

Kansainvälinen Life Science Live -tapahtuma kerää alan huippuasiantuntijat Turun Messukeskukseen. Tapahtuma alkaa 15.5. kello 9 IBM:n Andrew Friedin, IBM Global Life Sciences Industry Leader, esityksellä, jossa pureudutaan tekoälyn tuomaan muutokseen.

15.5. kello 9-17

16.5. kello 9-18

Ohjelma: https://www.turunmessukeskus.fi/en/program/life-science-live-program/

Näytteilleasettajat:

https://www.turunmessukeskus.fi/en/event-exhibitors/life-science-live-exhibitors/

Lue lisää tapahtumasta ja esiintyjistä: www.lifesciencelive.fi

Media on tervetullut tapahtumaan. Median akkreditointi: https://www.turunmessukeskus.fi/en/media/accreditation/