Kansalaistorin ja Makasiinipuiston liikennejärjestelyt muuttuvat 22.5.

Kansalaistorin ja Makasiinipuiston viereisen reitin kaventaminen ja sulkeminen kävelyltä ja pyöräilyltä on aiheuttanut paljon keskustelua. Liikenteenohjaajat tulevat opastamaan Musiikkitalon vieressä kulkevan reitin liikennettä tiistaina 22.5. alkaen.

Liikenteenohjaajat ovat paikalla maanantaista perjantaihin ruuhka-aikaan klo 7.00–10.00 ja klo 15.00–18.00 varmistamassa, että Kiasman huoltoliikenne pystyy kulkemaan vaarantamatta kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Tämä järjestely on väliaikainen arviolta juhannukseen saakka.

”Suosittelemme ehdottomasti käyttämään vaihtoehtoisia reittejä Mannerheimintien ja Töölönlahdenkadun kautta koko työmaan keston ajan. Opasteet löytyvät reitin varrelta. Työmaan vuoksi Kansalaistorin ja Makasiinipuiston viereistä reittiä on jouduttu kaventamaan ja liikkuminen sitä kautta on hitaampaa kuin normaalioloissa”, kertoo projektinjohtaja Anna Nyyssönen Helsingin kaupungilta.

Eero Erkon katu suljetaan kävely- ja pyöräliikenteeltä kokonaan torstaista 24.5. alkaen. Tästä syystä myös Sanomatalon edessä pyöräpysäköinti loppuu ja pyörät kehotetaan siirtämään keskiviikkona 23.5. puoleen päivään mennessä.

”Pyrimme tekemään työt alueella nopeasti. Urakoitsijalle on annettu lupa työskennellä kahdessa vuorossa seitsemän päivää viikossa. Keväällä urakkaa hidastivat muun muassa ylimääräiset louhintatyöt, sillä kalliota on tullut vastaan yllättävissä paikoissa, kertoo Anna Nyyssönen.

Töölönlahdenkadulla ja Eero Erkon kadulla on parhaillaan tekeillä vesihuolto- ja kadunparannustöitä. Työmaa laajeni myös Kansalaistorin ja Makasiinipuiston alueelle toukokuun puolivälissä. Työt liittyvät ensi syksynä valmistuvan keskustakirjasto Oodin käyttöönottoon. Helsingin kaupungin tavoitteena on saattaa alueen ensimmäisen vaiheen katu- ja puistotyöt päätökseen vuoden loppuun mennessä. Koko alue on valmis 30.6.2019.

Urakoitsijana on Destia Oy ja tilaajana Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.