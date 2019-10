Karhun maalaamaa taidetta Galleria Annassa Sellon kirjastossa

Maailmankuulu Juuso on parikymppinen ruskeakarhu Kuusamon Suurpetokeskuksesta. Juuson taidetta on myyty tuhansien eurojen hintaan arvotaiteen huutokaupoissa. Nyt sitä on nähtävillä Sellon kirjastossa 14.10 - 2.11.

Kuva: Pasi Jäntti

Heikki Lehtosaari on helsinkiläinen eläintaiteen keräilijä ja mesenaatti. Hänen laaja Juuso-kokoelmansa on ensimmäistä kertaa näytteillä Espoossa. Näyttely ripustetaan 12.10. iltapäivällä. Heikki on tuolloin tavattavissa kysymyksiä ja valokuvia varten. Hän on tavatravissa myös koko avajaispäivän ajan Galleria Annassa. Muita ajankohtia tai tiedusteluja varten Heikille voi soittaa puh. 0440 775062. Huhuista huolimatta Juuson isäntä Sulo Karjalainen elää ja voi hyvin. Leppoisa mies asuu karhujen naapurina. Hän huolehtii yhä suojateistaan päivittäin. Sulon elämäntyöstä ilmestyi 2018 kirja Karhumies. Juuson ja Sulon yhteiselolle on pystytetty näköispatsas Kuusamon keskustaan. Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö muisti heidät uudenvuoden puheessaan pari vuotta sitten. Pasi Jäntti toimii Juuson assistenttina taiteen luomisessa. Näyttely sijaitsee Sellon kirjaston 2. kerroksessa osoitteessa Leppävaarankatu 9. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina ma-pe klo 8-20, la 10-18 ja su 11-18. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

