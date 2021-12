Karkkilan Alko uudistuu – myymälä kiinni 10.1.–17.2.

Karkkilan Alkon kiinteistössä tehdään suuri remontti, ja myymälä on suljettu reilun kuukauden ajan. Myymälä palvelee viimeistä päivää ennen remonttia lauantaina 8. tammikuuta klo 18 saakka. Uudistettu myymälä avataan perjantaina 18.2. klo 9 tutun henkilökunnan voimin. Karkkilan myymälää lähimmät Alkot palvelevat Vihdin Nummelassa (Tuusankaari 1) ja Lopella (Yhdystie 3).

“Karkkilan myymälä remontoidaan koko kiinteistön remontin yhteydessä. Asiakkaamme pääsevät jatkossa asioimaan entistäkin selkeämmässä ja toimivammassa myymälässä, josta tuotteet löytyvät vaivattomasti. Tutut myyjämme palvelevat jatkossakin, ja auttavat mielellään ruoan ja juoman yhdistämisessä”, kertoo palvelujohtaja Pirjo Hirvonen.

”Myymälämme tila pienenee hieman remontin yhteydessä, mutta valikoimassa olevien tuotteiden määrä pysyy suunnilleen samana ja yhtä monipuolisena kuin aiemminkin.”

Asiakkaiden toiveita kuullaan valikoimasuunnittelussa

Yksittäisen Alkon tuotevalikoima vaihtelee paikallisen kysynnän, asiakkaiden toiveiden sekä myymäläkoon mukaan. Henkilökunta kuuntelee toiveita herkällä korvalla.

”Karkkilan uudistetun myymälän valikoimassa on noin 1000 tuotetta. Vastaamme sesonkien mukaiseen kysyntään ja muokkaamme valikoimaa esimerkiksi eri vuodenaikojen mukaan entistäkin aktiivisemmin. Myymälämme asiakkaat voivat esittää toiveitaan meidän valikoimaamme Alkotoiveella. Se käy kätevästi verkko-osoitteessa alkotoive.fi tai toki myös paikan päällä myymälässä”, palvelupäällikkö Janne Karttunen sanoo.

Alkon koko 11 000 tuotteen valikoima on saatavilla verkkokaupasta, josta tuotteita voi tilata omaan lähi-Alkoon. Verkkokauppa ja digitaaliset palvelumme täydentävät myymälöidemme tarjoamaa palvelua.

”Verkkokauppa-asiointi sopii monelle, koska verkosta voi tilata tuotteita rauhassa omaan tahtiin Alkon mobiilisovelluksen tai verkkosivun kautta. Verkkokauppatilauksen voi tehdä myös Alkossa myyjän avustuksella”, Karttunen lisää.

Alko vähentää juomahävikkiään

Yksi Alkon vastuullisuustavoitteista on juomahävikin vähentäminen. Vuonna 2020 juomahävikki oli 0,3 prosenttia myydyistä juomalitroista. Hävikkijuomista tuotetaan esimerkiksi biokaasua ja tänä vuonna pienenä koe-eränä hävikkimarmeladia.

Alko pitää jatkossa myynnissä myös vaurioituneet pakkaukset, joiden sisältö on täysin kunnossa. Kuljetusten aikana tuotteiden etiketti voi revetä kulmasta tai hanapakkaus saada kolauksen. Tähän asti Alko on hävittänyt tuotteet, vaikka itse tuote on täysin moitteeton sisältä ja kunnossa nautittavaksi.

”Jatkossa meillä voi myymälöissä nähdä tuotteita, joilla on vaurioitunut pakkaus -kaulurimerkintä. Merkintä kertoo, että pakkaus on vaurioitunut, mutta itse tuotteen sisältö on täysin kunnossa. Uskomme, että nämäkin tuotteet löytävät ostajansa, sillä yhä useampi kuluttaja haluaa osaltaan olla mukana vähentämässä hävikkiä ja tehdä vastuullisempia valintoja”, toteaa Pirjo Hirvonen.

Etiketti- ja pakkausvaurioisia tuotteita hävitetään Alkossa vuosittain noin 20 000 pakkausta. Tavoitteena on vähentää tätä hävikkiä vähintään puoleen.