Katja Pasasen uutuuskirja tarjoaa apua valmennukseen!

Ei ole olemassa vain yhtä tapaa valmentaa, vaan jokaisella valmentajalla on omat metodinsa. Mitä korkeammalla tasolla urheillaan sitä pienemmät ovat lajitaidolliset erot ja henkisten vahvuuksien hyödyntäminen korostuu.

Katja Pasasen Mielen pelikirja (Value Books 2021) on käytännöllinen ja ihmisläheinen teos, joka sopii niin urheiluvalmennukseen kuin yritysjohdolle.

“Tämä kirja ei kerro voitoista tai häviöistä vaan asioista matkalla hetkeen.”

Riippumatta siitä, haluatko työkaluja tavoitepolulle, ajanhallintaan tai oman motivaation tarkasteluun, Mielen pelikirja antaa askelmerkit.

”Kun puhutaan tiimin tai joukkueen johtamisesta niin koen, että joukkue on aina johtajansa näköinen. Kaikki kirjassa käsiteltävät asiat ovat sinulle, tee niistä oman näköisiä, muokkaa ja pureskele, ota käyttöön asiat jotka sopivat sinulle.”

Pasasen kirja tarjoaa lämminhenkisen ja oivalluttavan tavan heittäytyä urheilun ja itsensä johtamisen maailmaan.

Kirjailijasta

Katja Pasanen on kannustava mentaalivalmentaja, joka saa valmennettavastaan parhaat ominaisuudet esille. Hänellä on vahva kokemustausta urheilun puolella, minkä lisäksi hän on kouluttautunut muun muassa terveydenhuollon, psykologian ja johtamisen saralla rakentaen itselleen kattavan asiantuntemuksen valmentamiseen.



Pasanen on toiminut Suomessa ja ulkomailla työskentelevien pelaajien mentaalivalmentajana. Parhaillaan hän toimii HPK:n naisten jääkiekkojoukkueen päävalmentajana ja luennoi päätyön rinnalla itsensä johtamisesta.