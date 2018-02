Katri Ojala johtavaksi asiantuntijaksi Akavaan

Oikeustieteen maisteri Katri Ojala on valittu johtavaksi asiantuntijaksi pääasiallisina vastuualueinaan lakisääteinen sosiaaliturva ja sosiaalivakuutus. Tehtävä kuuluu Akavassa vaikuttamisen toimintoon.

Katri Ojala on työskennellyt pääasiassa työeläkealalla. Tällä hetkellä hän on työeläkevakuutusyhtiö Elossa kehityspäällikkönä. Siinä tehtävässä hän on toiminut Elon ylimmän johdon tukena yhtiöhallinnossa, strategisessa suunnittelussa ja eläkepoliittisessa päätöksenteossa.

– Tehtävä antaa minulle mielenkiintoisen mahdollisuuden nähdä sosiaalivakuutusta itselleni uudesta näkökulmasta ja oppia uutta. Työeläkejärjestelmän ja työeläkeyhtiön toiminnan tuntemus antavat tähän hyvän pohjan, sanoo Ojala.

Katri Ojala aloittaa Akavassa 1. huhtikuuta.

Lisätiedot:

johtaja Pekka Piispanen, puhelin 040 544 0302