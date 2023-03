Kattava käsikirja Suomessa menestyvien hedelmäpuiden hoidosta

Kirja auttaa valitsemaan sopivat lajikkeet tarjolla olevasta runsaasta hedelmäpuiden valikoimasta. Se myös antaa arvokkaita neuvoja eri hedelmäpuulajien istuttamisesta, lannoituksesta ja hoidosta.

Tuttujen hedelmäpuiden lisäksi kirja sisältää useita uusia lajikkeita, jotka ovat tuoreita tulokkaita maassamme. Myös hieman pohjoisemmassa asuville on koottu neuvoja, joilla hedelmätarhan saa kukoistamaan.

Leif Blomqvist on pedersöreläinen taimistopuutarhuri ja tietokirjailija. Hän on perehtynyt erityisesti marjan- ja hedelmänviljelyyn, ja hänen hyötykasveja käsittelevät kirjansa ovat olleet myyntimenestyksiä niin kotimaassa Suomessa kuin Ruotsissakin. Aiemmin häneltä on suomeksi ilmestynyt kirja Puutarhamarjamme.