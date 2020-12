Kaukajärven McDonald’sille Suomen ensimmäinen uudenlaisen teknologian suurteholatauslaitteisto sähköautoilijoille

Tampereen Kaukajärven McDonald’silla voi pian ladata sähköautonsa samalla kun ruokailee ravintolassa. Kempowerin valmistama satelliittipikalatausjärjestelmä on toistaiseksi ainoa laatuaan Suomessa.

Kaukajärven McDonald’sin parkkipaikalla ollaan avaamassa Recharge-operaattorin suurteholatauslaitteistoa. Latauspisteiden arvioidaan avautuvan sähköautoilijoiden käyttöön ensi viikon aikana. Latauslaitteiston kokonaisteho on 200 kW, sillä on mahdollista ladata neljää autoa samanaikaisesti. Tyypillinen latausaika suurteholaturilla on 15–20 minuuttia, joten sähköauton lataus onnistuu helposti ruokailun aikana. Latauksen voi käynnistää muun muassa Fortum Charge & Drive- tai Plugsurfing-sovelluksilla ja RFID-tunnisteella sekä jäsenyysvapaasti tekstiviestillä tai QR-koodia käyttämällä. Kyseessä on Suomen ensimmäinen henkilöautojen lataamiseen tarkoitettu Kempowerin satelliittipikalatausjärjestelmä.

”On todella hienoa, että saamme laadultaan maailman huippua edustavan kotimaisen Kempowerin latauslaitteiston ravintolamme yhteyteen. Olemme erittäin mielellämme mukana rakentamassa vahvaa latausverkostoa Suomeen. Erityisen iloinen olen asiasta siksi, että olen itsekin kuulunut sähköautoilijoiden joukkoon jo yli kuuden vuoden ajan”, sanoo McDonald’s-yrittäjä Hannu Wiinikainen.

Uusi latauslaite on osa Rechargen operoimaa latausverkostoa.

”Tämän innovatiivisen uuden suurteholatausteknologian tuominen ensimmäisenä operaattorina Suomen markkinoille on jatkumoa yhteistyölle, jonka tuloksena olemme kuluneen vuoden aikana avanneet useita suurteholatureita McDonald´s-ravintoloiden yhteyteen sähköautoilijoiden usein toivomille alueille. Suurteholaturit mahdollistavat entistä sujuvamman sähköautolla liikkumisen ja tuovat siten merkittävää lisäarvoa sähköautoilijoille. Odotamme mielenkiinnolla, minkälaisen vastaanoton tämä uudentyyppinen laturi saa käyttäjiltä. Laitteisto koostuu neljästä erillisestä satelliitista, joissa on jousitettu kaapelinhallinta. Tämä on edistysaskel käyttömukavuudessa. Norjassa jo operoimamme vastaava laitteisto on saanut erittäin positiivisen vastaanoton”, sanoo Rechargen maajohtaja Sami Saarilahti.

Sähköautojen latauspisteitä löytyy myös Ala-Tikkurilan, Kempeleen, Kivikon, Mikkelin, Pirkkalan, Pukinmäen, Tammiston, Tourulan, Suomenojan ja Variston McDonald’s-ravintoloiden yhteydestä. Latauspisteet ovat yksi esimerkki McDonald’sin vastuullisuusteoista, joista se viestii parhaillaan yhdemmäisyys-kampanjassaan.

