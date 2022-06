Kauppakamarikysely: Jopa 72 prosenttia yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintoja – energiaintensiiviset yritykset heikoimmassa asemassa

Kauppakamarien kyselyn mukaan peräti 60 prosenttia yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintoja jonkin verran ja 12 prosenttia merkittävästi tuotantokustannusten kallistumisen takia seuraavan neljän kuukauden aikana.



”Hintakehityksen suhteen Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on iskenyt arkaan paikkaan, sillä inflaatiotilanne oli jo valmiiksi vaikea. Sota on nostanut monien valmiiksi kalliiden raaka-aineiden hintoja, mikä heijastuu laajasti yritysten kustannuksiin ja enenevässä määrin myös kuluttajahintoihin. Kasvaneita kustannuspaineita joudutaan siirtämään asiakkaille”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.



Kyselyssä noin 29 prosenttia vastaajista arvioi, että sota on vähentänyt yrityksen suunnittelemia investointeja vähän tai jonkin verran. Enemmistöllä vastaajayrityksistä on kuitenkin positiivinen vire investointinäkymien suhteen ja 63 prosenttia arvioi, ettei sota ole vaikuttanut lainkaan yrityksen suunnittelemiin investointeihin.



”Erityisen kovaa sota iskee energiaintensiivisiin yrityksiin. Aivan olennaista on, että Suomessa pidetään nyt huolta investointiympäristöstä, jotta yritykset voivat tehdä Venäjän irtautumisen vaatimat mittavat energiainvestoinnit ja ne selviävät toimintaympäristön muutoksesta mahdollisimman pienin haittavaikutuksin ilman, että kilpailukyky kärsii”, Romakkaniemi sanoo.



Kyselyssä 28 prosenttia kertoo, että sota on vaikeuttanut yhteistyötä ulkomaalaisten sijoittajien ja kumppaneiden kanssa jonkin verran tai merkittävästi.



”Avoimissa vastauksissa korostuu, kuinka kahtiajakautuneita yritykset ovat sodan vaikutusten ja tulevaisuuden näkymien suhteen. Venäjään jollain tapaa kytköksissä oleviin yrityksiin vaikutukset iskevät voimakkaasti ja osalle yrityksistä vaikutukset ovat jääneet hyvinkin maltillisiksi. Kasvuodotukset ovat useilla yrityksillä korkealla. Tilanne voi kuitenkin kääntyä kiihtyvän inflaation seurauksena silmänräpäyksessä”, Romakkaniemi sanoo.



Kauppakamarien kysely on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 6.-8.6. ja siihen vastasi 1998 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.