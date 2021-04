Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.4.2021

Jaa

Kaupunginhallitus mm. myönsi Kiinteistö Oy Matinkylän Lukiolle lainan lukion rakentamista varten sekä päätti Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen rakentamisen käynnistämisestä.

Kaupunginhallitus päätti myöntää Kiinteistö Oy Matinkylän Lukiolle enintään 41,49 milj. euron lainan lukion rakentamista varten. Kiinteistö Oy Matinkylän Lukio on Espoon kaupungin 100 % omistama tytäryhtiö, joka on perustettu rakentamaan ja hallinnoimaan Matinkylän lukio -hanketta. Hanke sisältää liikuntasalin laajennuksen alueelliseksi liikuntahalliksi. Hankesuunnitelma on hyväksytty valtuustossa 17.8.2020. Hankkeen on määrä valmistua keväällä 2023.

Kaupunginhallitus päätti, että Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen rakentaminen voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakka- yms. sopimukset solmia. Huoltorakennuksen tarkoituksena on palvella erityisesti tekojään ja pesäpallokentän käyttäjiä. Rakennukseen sijoitetaan pukuhuonetilat, varastotilaa sekä toimisto-kioskitila. Hankkeeseen kuuluu kentän jäädytyksen vaatima jäänhoitokoneiden halli, koneiden vaatima huoltopiha sekä kentän jäädytyslaitteen vaatima tila. Hankkeen tavoitekustannus on 1,99 miljoonaa euroa.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

