Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.9.2018

Kaupunginhallitus päätti, että Espoo liittyy Intelligent Communities Forumin (ICF) jäseneksi.

ICF on globaali kaupunkien ja alueiden verkosto, joka auttaa yhteisöjä hyödyntämään teknologiaa hyvinvoinnin edistämiseksi ja sosiaalisten ja hallinnollisten haasteiden ratkaisemiseksi. Espoo voitti tänä vuonna ICF:n myöntämän The Most Intelligent Community of the Year 2018 – palkinnon. Espoon voiton taustalla oli aito yhteisöllisyys ja asukas- ja asiakaslähtöisyys teknologioiden ja palvelujen kehittämisessä. Liittymällä ICF:n täysjäseneksi voiton tuoma arvo voidaan parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää uusien tietointensiivisten organisaatioiden ja osaajien houkuttelemiseksi Espooseen.

Kaupunginhallitus päätti, että Espoo hakee Climate Leadership Coalition ry:n jäsenyyttä. Tavoitteena on yhdessä kumppaneiden kanssa kehittää uusia älykkäitä ja puhtaita kaupunkiratkaisuja ja siten edistää Espoon päätöstä olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen keskeiset haasteet on Espoossa tunnistettu ja kehittämisen osa-alueita edistetään koko kaupunkiorganisaatiossa yhteistyössä kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muutokset. Omnia laajentaa tarjontaansa jäsenkunnille kohdistettavat, nuorten ja aikuisten osallisuutta edistävät, kansalaisten hyvinvointia edistävät, innovaatiopalvelut sekä suomalaisen koulutusosaamisen välittämisen kansainvälisille markkinoille. Perussopimuksen muutos edellyttää myös Kirkkonummen ja Kauniaisten valtuustojen hyväksyntää.

Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeuttaan kiinteistönkaupassa, jossa on myyty kaksi kiinteistöä Espoonkartanossa. Etuoston kohteena olevat kiinteistöt kytkeytyvät koillisreunaltaan Mynttiläntiehen ja muihin kaupungin omistamiin maa-alueisiin.

Vastaus valtuustokysymykseen koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta jätettiin pöydälle.

Kaupunginhallitus sai selostuksen Saunalahden koulun rehtorin irtisanomisprosessin aikataulusta. Asia on päätettävänä seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 1.10.