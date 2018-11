Kaupunginhallitus esittää Keski-Pasilan tornialueen kilpailun voittajaksi YIT:tä

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajaksi YIT Rakennus Oy:tä Trigoni-suunnitteluratkaisullaan.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Keski-Pasilan tornialueen arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun voittajaksi YIT Rakennus Oy:tä Trigoni-suunnitteluratkaisullaan.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myy kahdesta Keski-Pasilassa omistamistaan kiinteistöstä yhteensä 2 950 m² määräalat YIT Rakennus Oy:lle ja kolmannesta kiinteistöstä pysyvän käyttö- ja hallintaoikeuden noin 1 091 m²:n suuruiseen määräalaan. Kaupunginhallitus esittää, että kaupalle tehdään esisopimus YIT Rakennus Oy:n laatiman tarjouksen ja toteutussopimuksen ehtojen mukaan. (Tarjous ja toteutussopimus ovat päätöstiedotteen liitteinä). Kaupungin osuus tarjouksen mukaisesta kauppahinnasta on vähintään 12 386 056 euroa. Kaupunginvaltuusto päättää asiasta kokouksessaan keskiviikkona 28.11.

Arviointiryhmä esittää voittajaksi YIT:tä

Helsingin kaupunki järjesti yhteistyössä Suomen valtion, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt, Pasilan sillan eteläpuolelle sijoittuvasta alueesta arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun. Kilpailun suunnittelualue koostui kolmesta osasta (länsialue, keskialue ja itäalue), joista käytetään yhteistä nimitystä Keski-Pasilan tornialue. Tornialueen rakentaminen käynnistyy Veturitien kiertoliittymän ja Pasilankadun väliin sijoittuvalta aloitusalueelta.

Kilpailu käynnistyi 24.1.2017. Kilpailun tavoitteena oli löytää tornialueelle korkeatasoinen suunnitelma sekä ostaja ja toteuttaja tornialueen aloitusalueelle.

Kaksivaiheisena käydyn kilpailun toiseen vaiheeseen valittiin laatuarvioinnin perusteella neljä kilpailijaa, joista sitovan tarjouksen aloitusalueen ostamisesta ja toteuttamisesta jätti kaksi kilpailijaa. Kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen edustajista koostunut arviointiryhmä esittää kilpailun voittajaksi ja tornialueen aloitusalueen toteuttajaksi YIT Rakennus Oy:tä kilpailuehdotuksellaan Trigoni.

Aloitusalueen toteuttaminen edellyttää asemakaavan laatimista. Toteutettavaksi esitettävän aloitusalueen kokonaiskerrosala on noin 67 000 kerrosneliömetri, josta enintään 60 % toteutetaan asuntotuotantona, muun osan koostuessa liike-, toimisto- ja hotellitiloista. Kilpailun voittajalla on toteutussopimuksen mukaan neuvottelumahdollisuus aloitusalueen eteläpuolella sijaitsevaan länsialueen eteläosaan, jonka toteuttaminen voisi mahdollisesti tapahtua osin samanaikaisesti aloitusalueen kanssa. Kokonaisuudessaan Tornialueen länsialue sisältää voittajaehdokkaan suunnitteluratkaisun mukaisesti noin 120 000 kerrosneliömetri.

YIT Rakennus Oy maksaa tarjouksensa mukaan aloitusalueen toteuttamiseen luovutettavista tonteista sekä pysyvistä käyttö- ja hallintaoikeuksista kaupungille ja Senaatille vähintään 37 158 167 euroa, josta kaupungin osuus on 1/3 ja Senaatti-kiinteistöjen 2/3. Näin ollen kaupungin osuus myyntitulosta on vähintään 12 386 056 euroa. Myyntitulojen jakautuminen perustuu kaupunginvaltuuston 17.5.2017 (246 §) hyväksymään kaupungin ja valtion väliseen Keski-Pasilan osayleiskaava-aluetta koskevaan yhteistyösopimukseen.

Keski-Pasilan tornialueen rakentaminen on merkittävä osa Keski-Pasilan kaupunkikuvallista ilmettä. Kilpailun voittajaksi esitettävä suunnitteluratkaisu täyttää kaupunkikuvalliset, laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet, jotka kilpailulle asetettiin. Kilpailun toisessa vaiheessa käytyjen toteutussopimusneuvottelujen yhteydessä on pyritty varmistamaan, että voittajaehdotus on toimiva ja toteutuskelpoinen esitetyssä muodossaan.

Aloitusalueesta tulee muodostumaan urbaani sekoittunut asuin- ja toimitila-alue, josta on hyvät liikenneyhteydet niin seudullisesti kuin valtakunnallisestikin. Pasilan siltaan rajoittuva aloitusalue on merkittävä jatkumo Keski-Pasilan kasvamiselle etelän suuntaan.

Aloitusalueen tontteja sekä pysyviä käyttö- ja hallintaoikeuksia koskevat kiinteistökaupat on tarkoitus tehdä vuoden sisällä alueen asemakaavan lainvoimaistumisesta. Rakentamisen on tarkoitus käynnistyä vuonna 2021. Tavoitteena on, että aloitusalue olisi valmis kokonaisuudessaan vuonna 2027. Valmistuessaan se tarjoaa noin 500 asuntoa, 300 hotellihuonetta sekä työpaikan noin 1 000 ihmiselle.

Useita aloitteita

Kaupunginhallitus käsitteli myös useita kaupunkivaltuustoon menossa olevia valtuutettujen tekemiä aloitteita ja muutama toivomusponsi. Aloitteiden aiheina olivat muun muassa oman samanpalkkaisuusohjelman laatimista Helsingille, kaksi aloitetta jotka liittyivät sisäilmaan, nuorten kasvanut asunnottomuus sekä aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä Malmin lentokentän säilyttämisestä. Tarkemmat tiedot löytyvät varsinaisesta päätöstiedotteesta, jota on julkaistu Helsingin kaupungin päätöksenteosta kertovalla sivustolla.

Kaikki kaupunginhallituksen päätökset ovat luettavissa täällä.

