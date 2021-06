Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä: Sote-uudistuksen rahoituksessa ja toimeenpanossa vielä paljon auki – asukkaiden palveluiden jatkuvuus turvataan

Jaa

Eduskunta on hyväksynyt lait sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksesta 23.6.2021. ”Kasvava Espoo on taloudellisesti haastavassa tilanteessa ilman sote-uudistustakin, joten sote-uudistus aiheuttaa meille väistämättä kovan haasteen”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa.

Espoon velkaantuminen ei voi enää jatkua, joten sote-uudistuksen esitetyn rahoitusmallin aiheuttama tulojen lasku edellyttää toimintamenojen kasvun hillitsemistä ja investointiohjelman karsimista. Rahoitusmallia on jatkotyössä parannettava niin, että se huomioi myös kasvukaupunkien ja niiden asukkaiden tarpeet. On perusteltua huolehtia kaikkien suomalaisten palveluiden saatavuudesta ja kehittymisestä, mutta sitä ei pidä tehdä kaupunkien ja kaupunkilaisten kustannuksella.

”Sote-uudistus uhkaa heikentää asukkaidemme sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kaikkia kaupungin peruspalveluita. Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen resursseja leikataan tuleviin tarpeisiin nähden perusteettomasti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samalla tavalla uudistus uhkaa leikata Espoon kaupungin palveluita esimerkiksi sivistyspalveluista,” Mäkelä jatkaa.

Uudistuksen aikataulu on todella tiukka ja rahoitukseen liittyvät haasteet ovat suuret. ”Nyt kun eduskunta on hyväksynyt sote-uudistuksen, on meidän luonnollisesti syytä siirtyä valmistelussa eteenpäin siten, että pyrimme saavuttamaan mahdollisimman hyvän lopputuloksen Espoon ja koko Länsi-Uudenmaan asukkaiden kannalta. Keskeistä on se, että asukkaiden palvelut turvataan. Tässä on kyseessä hallinnollinen muutos, ja on varmistettava, että hyvinvointialue saa riittävät resurssit muutoksen tekemiseksi”, Mäkelä toteaa.

Länsi-Uudenmaan kunnat ovat jo pitempään tehneet vapaaehtoisesti yhteistyötä sote-palvelujen kehittämiseksi. Lisäksi Länsi-Uudenmaan kymmenen kuntaa ovat vastanneet pelastustoimen palvelujen järjestämisestä yhteistoiminnassa jo vuodesta 2004 lähtien.

”Kymmenen kunnan sote-palvelujen yhdistäminen on suuri ponnistus. Uusi organisaatio ei rakennu hetkessä, ja aikaa on vain puolitoista vuotta. Muutoskustannukset tulevat olemaan merkittäviä. Pelkästään tietojärjestelmien yhdistämiseen ja kilpailutuksiin menee arviolta 70 miljoonaa euroa. Lisäksi meillä on koronatilanteen jäljiltä runsaasti hoitovelkaa. Tähän hyvinvointialueelle siirtyvä rahoitus ei riitä”, sanoo Sanna Svahn, Espoon perusturvajohtaja ja Länsi-Uudenmaan sote -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja.

“Alueellamme on aikatauluun, rahoitukseen ja resursseihin liittyviä kysymyksiä, jotka täytyy ratkaista, jotta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen muodostaminen on realistista ja kansallisen sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan”, Svahn jatkaa.

Henkilöstön työt ja palvelussuhteet jatkuvat normaalisti

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön työt ja palvelussuhteet jatkuvat toistaiseksi ennallaan. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle ovat siirtymässä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastuslaitoksen henkilöstö, opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit sekä tukipalveluhenkilöstöä. Länsi-Uudenmaan tukipalvelujen tilanteen selvittäminen on parhaillaan käynnissä. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ja henkilöstö jäävät kuntiin.

Valmistelu käynnistyy syksyllä

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmisteluelin (VATE) aloittaa syksyllä. Kokoonpanoon on suunniteltu yhdeksän jäsentä, joista neljä Espoosta, neljä Länsi-Uudenmaan muista kunnista ja yksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksesta. Suunniteltu kokoonpano on päätettävänä kuntien kaupunginhallituksissa, erityishuoltopiirien hallituksissa ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunnassa kesän aikana. Samalla ehdotetaan, että Espoon kaupunginhallitus asettaa VATE:n lakisääteisen määräajan puitteissa elokuun kokouksessaan 23.8.2021 ja että Espoo vastaa VATE:n hallinnollisesta tuesta.

Väliaikainen valmisteluelin vastaa päätöksenteosta kevään 2022 aluevaaleihin saakka. Väliaikaisen valmisteluelimen tueksi ja päätöksenteon valmistelua varten perustetaan jaostoja, joissa on laajasti Länsi-Uudenmaan kuntien edustajia.

