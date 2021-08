Kaupunginvaltuusto valitsi Helsingin uuden pormestarin ja apulaispormestarit

Jaa

Helsingin kaupunginvaltuusto valitsi ensimmäisessä kokouksessaan pormestariksi Juhana Vartiaisen (kok.). Kaupunkiympäristön apulaispormestarina jatkaa Anni Sinnemäki (vihr). Kulttuurin ja vapaa-ajan pormestarina edellisellä kaudella toiminut Nasima Razmyar (sd.) siirtyy kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariksi. Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestarina aloittaa Daniel Sazonov (kok.) ja kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina Paavo Arhinmäki (vas.).

Ensimmäisessä kokouksessa valtuusto valitsi myös puheenjohtajiston. Valtuusto valitsi puheenjohtajakseen vihreiden Fatim Diarran. Diarra on ammatiltaan viestinnän asiantuntija, Vihreän liiton varapuheenjohtaja ja toisen kauden kaupunginvaltuutettu.

Ensimmäisenä varapuheenjohtajana aloittaa kansanedustaja Wille Rydman (kok.) ja toisena varapuheenjohtajana valtiosihteeri Pilvi Torsti (sd.).

Kaikki valinnat olivat yksimielisiä. Pormestarien toimikausi alkaa 2.8.2021 ja kestää valtuustokauden eli neljä vuotta.

Valtuuston kokous jatkuu vielä. Kokouksen esityslistalla on muun muassa kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä lautakuntien ja niiden jaostojen valinnat. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä.

Kokousta voi seurata osoitteessa www.helsinkikanava.fi.

Pormestari Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen (kok.) on kansanedustaja, ekonomisti ja valtiotieteiden tohtori.

Vartiainen on syntynyt vuonna 1958. Lapsena sekä Helsingissä että Pariisissa asunut Vartiainen opiskeli taloustieteitä Helsingin yliopistossa ja väitteli tohtoriksi vuonna 1992. Sen jälkeen hän on toiminut ekonomistina, tutkijana sekä tutkimusorganisaatioiden johtotehtävissä Suomessa ja Ruotsissa.

Vuonna 2003 Vartiainen aloitti Ruotsissa ammattiyhdistysliikkeen tutkimuslaitos FIEF:n johtajana, josta hän siirtyi Ruotsin valtiolliseen Suhdanneinstituutin johtajaksi. Vuonna 2012 Vartiainen siirtyi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n ylijohtajaksi. Vuonna 2015 hänet valittiin kansanedustajaksi.

Kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäki (vihr.) on työskennellyt kaupunkiympäristön apulaispormestarina vuosina 2017-2021 ja vuosina 2015-2017 Helsingin kaupunkisuunnittelusta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana.

Aikaisemmin Sinnemäki on toiminut vihreiden kansanedustajana, puolueen puheenjohtajana sekä työministerinä. Helsingissä hän on toiminut kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2005 ja muun muassa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan puheenjohtajana.

Anni Sinnemäki on syntynyt Helsingissä vuonna 1973. Hän on opiskellut Venäjän kirjallisuutta Helsingin yliopistossa ja valmistunut humanististen tieteiden kandidaatiksi vuonna 2001. Hän on kirjoittanut sanoituksia Ultra Bra -yhtyeelle sekä runokirjat Sokeana hetkenä ja Aleksis Kiven katu.

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Nasima Razmyar

Nasima Razmyar (sd.) on toiminut Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina vuosina 2017-2021.

Aikaisemmin hän on työskennellyt kansanedustajana, Sdp:n eduskuntaryhmän poliittisena avustajana sekä eduskuntaryhmän viestintäsihteerinä. Razmyar on toiminut myös Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tehtävissä sekä Mannerheimin Lastensuojeluliitossa ja Monika-Naiset-liitossa maahanmuuttajia koskevissa tehtävissä. Razmyar valittiin Helsingin kaupunginvaltuustoon ensimmäisen kerran vuonna 2012.

Nasima Razmyar on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa vuonna 1984. Hän on opiskellut yhteisöpedagogiksi HUMAK-ammattikorkeakoulussa ja suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kulttuurituotannosta Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari Daniel Sazonov

Daniel Sazonov (kok.) on Helsingin kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja kokoomuksen strategiapäällikkö. Aikaisemmin Sazonov on työskennellyt muun muassa opetusministerin erityisavustajana opetus- ja kulttuuriministeriössä, edunvalvonta-asiantuntijana ja neuvontalakimiehenä sekä toiminut Suomen Lukiolaisten Liiton ja Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtajana.

Sazonov on syntynyt Helsingissä vuonna 1993. Hän on opiskellut oikeustiedettä Helsingin yliopistossa ja valmistunut oikeustieteen maisteriksi vuonna 2020.

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki

Paavo Arhinmäki (vas.) on kansanedustaja ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Hän on toiminut kansanedustajana vuodesta 2007 sekä kulttuuri- ja urheiluministerinä vuosina 2011-2014. Aiemmin hän on toiminut kansanedustajan avustajana, Vasemmistonuorten puheenjohtajana ja toimitustyössä. Helsingin kaupunginvaltuustossa hän on istunut vuodesta 2001.

Arhinmäki on syntynyt Helsingissä vuonna 1976. Koulutukseltaan hän on ylioppilas ja valtiotieteiden ylioppilas Helsingin yliopistosta.

