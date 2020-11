Käytettyjen asuntojen kauppa käy edelleen vilkkaampana kuin viime syksynä – omakotitalokaupoissa liki viidenneksen kasvu

Kiinteistömaailman 53. täysin uudistunut Barometri: Uudet tuulet ohjaavat asuntomarkkinoita – asunnon ominaisuudet vaikuttavat yhä isommin arvonkehitykseen 7.10.2020 09:00:00 EEST | Tiedote

Eri vuosikymmenillä rakennettujen asuntojen arvonkehitys suuntaa yhä selkeämmin eri urille, käy ilmi Kiinteistömaailman tänään julkaisemasta barometristä. Paljon puhuttu kasvukeskusten ja muun Suomen erilaistuminen ei enää yksin ohjaa asuntojen arvonkehitystä, vaan yhä isompi vaikutus on asuntojen rakennusvuosikymmenellä paikkakunnan sisälläkin. ”Uusi asunto on rakennustekniikaltaan ja myös estetiikaltaan ihan eri tuote kuin 40-50 vuotta vanha. Vertausta voi hakea autoista, joissa esimerkiksi uusi hybridi on ominaisuuksiltaan ja siksi hinnaltaankin erilainen kuin pitkään käytetty bensasyöppö. Koko asuntomarkkinaa ohjaavat nyt tarpeet, jossa korostuvat toisaalta asumisväljyyden arvostus ja uusi teknologia sekä toisaalta kiinnostus asuntosijoittamiseen”, Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä sanoo.