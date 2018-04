Kehysriihi kokonaisuutena hyvä, mutta kaksi epäkohtaa

Työaikalakiin ei saa tulla ohituskaistaa 23.3.2018 14:50 | Tiedote

Akava vaatii, että työaikalain soveltamisalan tulee olla mahdollisimman laaja. Poikkeukset lain soveltamisalasta on määriteltävä tarkkarajaisesti ja ennakoitavasti. Paikallisen sopimisen pitää tapahtua jatkossakin nykyisten menettelytapojen ja määräysten mukaan. Kilpailukykysopimuksessa sitouduttiin edistämään paikallista sopimista työehtosopimusten puitteissa ja tätä on myös toteutettu päättymässä olevalla neuvottelukierroksella. Työaikalain uudistuksessa tätä on kunnioitettava.