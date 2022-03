Keihäänheittäjä Julia Valtanen jatkaa Ronald McDonald Lastentalosäätiön kummiurheilijana

Johanna Junkkari on luotsannut Porin ja Rauman McDonald’s-ravintoloita lähes kolmen vuoden ajan. Ravintoloiden henkilökunta on nuorta, ja nuorten tukeminen paitsi työelämässä myös sen ulkopuolella on Junkkarille tärkeää.

”Julia on monipuolinen ja kunnianhimoinen urheilijalupaus Raumalta. Olen erittäin iloinen siitä, että saan olla tukemassa kahdesti Rauman vuoden naisurheilijaksikin valittua Juliaa matkalla hänen tavoitteisiinsa. Unelmat saavutetaan yhteistyöllä”, sanoo McDonald’s-yrittäjä Johanna Junkkari.

Nyt tehty sopimus 20-vuotiaan Julia Valtasen kanssa on kolmivuotinen. Rauman Urheilijoita edustava Valtanen on heittänyt ensimmäisenä 15-vuotiaana suomalaisena naisten keihäällä yli 50 metriä, mikä oli samalla uusi 15-vuotiaiden Suomen ennätys 600-grammaisella keihäällä. Vuonna 2020 hän ylsi Suomi-Ruotsi-maaottelun voittoon, ja vuoden 2021 saavutuksiin kuuluvat muun muassa toinen sija alle 23-vuotiaiden European Throwing Cupissa, alle 22-vuotiaiden Suomen mestaruus ja valinta SUL:n nuorten Team Finland -ryhmään kaudelle 2022. Viime viikonloppuna Valtanen avasi kautensa European Throwing Cupissa Portugalissa sijoittumalla U23-sarjassa pronssille tuloksella 54,10 metriä.

”Pidemmän ajan tavoitteissa nykyinen olympiadi päättyy Pariisin olympialaisiin vuonna 2024, mutta sitä ennen matkan varrelle mahtuu paljon haastavia välietappeja kuten esimerkiksi pääsy kilpailemaan kansainvälisissä kilpailuissa ja aikuisten arvokisoissa. Menestys vaatii vahvat tukijoukot”, painottaa Valtanen.

Julia Valtanen on ensimmäinen Ronald McDonald Lastentalosäätiön kummiurheilija. Ronald McDonald Lastentalosäätiö (RML) ylläpitää Ronald McDonald Talon toimintaa. Ronald McDonald Talo Helsingin Meilahdessa on tarkoitettu pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen kodinomaiseksi majoitusvaihtoehdoksi pitkien sairaalahoitojen ajaksi. Talo on tarjonnut palveluitaan haastavassa elämäntilanteessa oleville perheille jo 20 vuoden ajan.

”Vakavasti sairaan lapsen perhe tarvitsee myös tukijoukkoja, ja on todella hienoa, että voimme yhdistää voimamme nuoren urheilijan ja perheiden tukemisen ympärille. Heittämällä hyvää -yhteistyömme Julian kanssa tuo tärkeää tukea ja näkyvyyttä Ronald McDonald Talolle. Hän on järjestänyt muun muassa erittäin onnistuneen digilipaskeräyksen toimintamme tueksi. Meillä yöpyy vuosittain noin 400 perhettä ja Talon toimintaan tarvitaan jatkuvasti varoja”, sanoo Ronald McDonald Lastentalosäätiön toiminnanjohtaja Johanna Huhtariihi.

RML kerää varoja ja ylläpitää Talon toimintaa yhteistyökumppaneiden tukemana. McDonald’s on perustanut itsenäisen Ronald McDonald Lastentalosäätiön Suomeen vuonna 1996. McDonald’s-yrittäjät ja McDonald’s-ravintolat ovat tukeneet säätiötä taloudellisesti ja haastaneet yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä mukaan toimintaan hyvän asian puolesta. McDonald’s-ravintoloissa järjestetään vuosittain RML-kampanja, jolla kerätään varoja Ronald McDonald Talon ylläpitämiseksi ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.