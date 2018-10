Keilaniemen uuden toimisto- ja hotellitornin suunnittelu etenee

Keilaniemenrantaan tulevan, 161 metriä korkean toimisto- ja hotellitornin suunnittelussa päästään askel eteenpäin, kun kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Keilaniemenrannan asemakaavan muutosta tiistaina 23.10.2018. Asemakaavan muutoksen mukaan tornin viereen rakennetaan myös asuntoja, palveluja ja liiketiloja.

Korkeuksiin nousevan uuden tornin toimisto-osan päävuokralainen olisi KONE Oyj. Tornin alimpiin kerroksiin tulisi Rantaraitin suuntaan avautuvat kongressi-, ravintola- ja kahvilatilat. Torni valmistuu vuonna 2022.

Tornihankkeen takana on Regenero Oy, jonka hallituksen jäsen Kari Helin ottaa asemakaavan muutoksen ilolla vastaan.

”Asemakaavan muutos mahdollistaa suunnitelmiemme etenemisen. Haluamme olla mukana kehittämässä Keilaniemestä näyttävää, monipuolista ja elävää merellistä kaupunginosaa, jossa yhdistyvät työskentely, asuminen ja laadukkaat palvelut.”

Entisen Fortumin pääkonttoritornin Regenero uudistaa nykyaikaiseksi toimistotilaksi, jonka päävuokralaisena on Accountor. Ylimpään kerrokseen on suunnitteilla näköalaravintola. Tornin peruskorjaus on jo käynnissä ja valmistuu vuonna 2020.

Rantaraitista viihtyisä rantapromenadi

Uuden toimisto- ja hotellitornin tuntumassa sijaitsevasta Rantaraitista kehitetään vihreä, yhtenäinen ja esteetön meren äärellä kulkeva rantapromenadi. Hotellin viereinen ranta-alue muutetaan aukioksi. Pysäköinti Keilaniemenrannassa sijoitetaan kokonaan maan alle.

Keilaniemen metroaseman ja tulevan Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristö rakennetaan viihtyisäksi jalankulkuympäristöksi.