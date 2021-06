Keskuskauppakamari: Sote-uudistuksen eteneminen nykymuotoisena on pettymys

Keskuskauppakamari: Työllisyystavoite on 110 000 työllisen päässä 22.6.2021 09:02:59 EEST | Tiedote

Työmarkkinoilta kantautuu positiivisia uutisia. Työllisyys on kasvussa ja työttömyys laskussa. Keskuskauppakamarin työllisyystavoitelaskurin mukaan työllisyys on nyt 110 000 työllisen päässä hallituksen asettamasta alkuperäisestä tavoitteesta. Myös lomautuksia ja pitkäaikaistyöttömyyttä on edelleen paljon.