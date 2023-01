Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työvoiman kysyntä jäähtymässä ja lomautusten määrässä kasvua – historiallisen korkea työllisyysaste pehmentää iskuja

Jaa

Tuoreiden työllisyyslukujen mukaan Suomen työllisyysaste on edelleen historiallisen korkealla tasolla, eikä samanlaisia lukemia ole nähty sitten 1990-luvun alun. Lomautuksien määrässä on kuitenkin kasvua, ja työvoiman kysyntä on jäähtymässä. Suomen työmarkkinoiden taantumasignaalit ovat silti toistaiseksi vaimeita. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan ollaan vielä kaukana työllisyysnäkymien romahduksesta tai koronakriisiin verrattavasta lomautusaallosta.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala.

Joulukuun työllisyysluvut eivät tuoneet dramaattisia muutoksia suhdannekuvaan. Työllisyysaste oli edelleen korkealla tasolla, joskin trendilukemia korjattiin alaspäin suhteessa edelliseen julkistukseen. Uusi työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettu trendi oli 74,5 prosenttia. Kuukausi sitten trendilukema oli 74,7 prosenttia. Joulukuussa työllisenä oli 2 605 000 henkeä, mikä on 10 000 enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. ”Erityisen synkkiä taantumamerkkejä ei aamun työllisyysluvuista löydy, vaikka avoimien työpaikkojen määrän lasku kertoo työvoiman kysynnän taittumisesta suhdannetilanteen heikentyessä. Vaisuun suhdannejaksoon lähdetään työllisyyden osalta hyvistä asemista, mikä pehmentää iskua”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Edelleen pätee, että Suomen työllisyysaste on jopa historiallisen korkea, eikä korkeampia lukemia ole nähty 1990-luvun alun jälkeen. Työttömien määrä oli joulukuussa samalla tasolla kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Tilastokeskuksen käsitteellä mitattuna työttömänä oli 187 000 henkeä. Työttömyysasteen trendi oli 6,9 prosenttia. Myös työttömyysasteen trendiä korjattiin ylöspäin suhteessa marraskuun julkistukseen, jolloin lukema oli 6,7 prosenttia. ”Suhdannekuva tarkentui työllisyyden osalta aamun julkistuksessa hieman vaisummaksi, mikä sopii paremmin yhteen muiden lähteiden kanssa. Aiemmat lukemat olivat ripauksen liian hyviä ollakseen totta”, sanoo Appelqvist.



Taantumasignaalit Suomen työmarkkinoilla vaimeita



Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lomautettuna oli joulukuussa 23 600 henkeä. Lukema on hieman alhaisempi kuin vuosi sitten, jolloin lomautukset olivat vielä laskuvaiheessa. Marraskuuhun nähden lomautusten määrä nousi kuitenkin melkein 10 000 hengellä. ”Toistaiseksi taantumasignaalit ovat Suomen työmarkkinoilla vaimeita, mutta joulukuussa nähtiin jo selvää kasvua lomautusten määrässä, mikä tosin osin liittyy tavanomaiseen kausivaihteluun. Valitettavasti viime aikoina on kuultu ikäviä uutisia yritysten henkilöstöön kohdistuvista vähennystarpeista, eli todennäköisesti lomautuksia nähdään lisää alkuvuodesta. Ollaan silti kaukana koronakriisiin verrattavasta lomautusaallosta”, sanoo Appelqvist. Joulukuussa oli TE-toimistoissa avoimena 129 500 työpaikkaa, mikä on 35 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia työpaikkoja ilmoitettiin 72 600, mikä on 17 900 vähemmän kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. ”Lomautusten kasvun ohella avoimien työpaikkojen määrän lasku on selkein merkki työllisyysnäkymien suhdanneluonteisestä heikkenemisestä. Edelleen puhutaan silti enemmänkin poikkeuksellisen vahvan työvoiman kysyntätilanteen jäähtymisestä kuin varsinaisesta työllisyysnäkymien romahduksesta”, toteaa Appelqvist.

Yhteyshenkilöt

Kuvat Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala. Lataa