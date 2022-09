Keusotessa on edistetty asiakas- ja potilasturvallisuutta ansiokkaalla toiminnalla

Keusotessa on vietetty kuluvalla viikolla asiakas- ja potilasturvallisuusviikkoa. Teemaviikon aikana on haluttu tuoda tutuksi esimerkiksi sitä, millä käytännön keinoilla voimme jokainen edistää omaa ja läheistemme lääkitysturvallisuutta. Asiakas- ja potilasturvallisuus syntyy sote-ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyönä. Osana teemaviikkoa on tuotu esiin Keusotessa tehtyjä asiakas- ja potilasturvallisuutta kehittäneitä toimenpiteitä.

Perjantaina 16.9. viikko huipentui merkittävien tunnustusten jakamiseen: Keusoten potilas- ja asiakasturvallisuustyöryhmä palkitsi kaksi asiakas- ja potilasturvallisuustekoa työntekijöiden ehdotusten joukosta ja lisäksi luovutettiin Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry:n myöntämä potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki.

Tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä merkittävä vaikutus asiakas- ja potilasturvallisuuteen

Toiseksi Keusoten vuoden asiakas- ja potilasturvallisuusteoiksi valittiin työryhmä, joka on toteuttanut ohjaavia tarkastuskäyntejä ikäihmisten ympärivuorokautisten palveluiden yksiköissä. Työryhmän painopiste on ollut lääkehoidon turvallisuuden edistämisessä ohjaavilla tarkastuskäynneillä ikäihmisten ympärivuorokautisiin palveluihin. Työryhmän tekemät tarkastuskäynnit ovat kohdistuneet jo yli 40 yksikköön ja yhteensä yli 1700 asiakkaaseen.

– Asiakas- ja potilasturvallisuus on jokaisen meidän työntekijämme työn ytimessä ihan jokaisena päivänä. Työryhmämme sai alkunsa oikeastaan siitä, että halusimme yhdistää tutustumiskäynnit ja tarkastuskäynnit. Aluksi emme itsekään tienneet, kuinka hieno kokonaisuus tästä syntyi. Kaikkien vahva sitoutuminen yhteiseen tekemiseen on mahdollistanut sen, ettei tule monia erillisiä käyntejä yksiköihin, vaan toimitaan yhdessä. Tästä on tullut paljon kiitosta yksiköiden henkilöstöltä, kertovat työryhmän suunnittelija, proviisori Suvi Hakoinen ja ikäihmisten ympärivuorokautisten palvelujen päällikkö Johanna Kiianmies.

Hakoinen ja Kiianmies ovat otettuja työryhmän saamasta palkinnosta:

– On äärimmäisen hienoa, että tekemämme työn merkityksellisyys on huomattu. Se auttaa laajentamaan hyvää toimintatapaa myös muualla Keusotessa, kertovat Hakoinen ja Kiianmies.

Keusote palkitsee tiimin erityisesti lääkehoidon turvallisuuden edistämisestä tiiviillä ja avoimella yhteistyöllä. Palkitut työntekijät ovat Kaisa Rajala, Johanna Kiianmies, Suvi Hakoinen, Laura Turunen, Taina Hindrell, Tuija Nuutinen, Kati Rautio, Sanna Hesanto, Heidi Ahlberg, Sarianne Jyrkkänen, Jenni Kekkonen, Emmi Raudaskoski ja Leila Tenhunen.

Ennakointi keskeistä asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä

Myös yksittäisten työntekijöiden oma-aloitteisuudella ja aktiivisuudella on merkittävä vaikutus potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Toisena vuoden asiakas- ja potilasturvallisuustekona palkittiin Hyvinkään terveysaseman hoitaja Riku Heininen.

Riku ennakoi esimerkillisesti vaaratilanteita puuttumalla elvytyskärryn toimintavalmiuteen. Hänen toimintansa johti uuteen systemaattiseen toimintatapaan, jossa terveysasemalle nimettiin elvytyskärryvastaava ja luotiin tarkastusrutiinit. Näin pystytään takaamaan harvoinkin käytettävien välineistöjen jatkuva toimintavalmius.

Ansiomerkki Keusoten lääkitysturvallisuustyöryhmälle

Tunnustusta pitkäjänteisestä työstä erityisesti lääkehoidon kehittämisessä myönnettiin Keusoten lääkitysturvallisuustyöryhmälle. Työryhmälle myönnettiin Suomen Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys ry:n potilas- ja asiakasturvallisuuden ansiomerkki.

Työryhmä on ansiokkaasti yhtenäistänyt kuuden kunnan välisiä lääkehoidon ohjeita, koulutuksia ja osaamisen varmistamis- ja lupakäytäntöjä. Sen rooli riskien tunnistamisessa ja ehkäisyssä on merkittävä. Työryhmän toteuttama yhteistyö kuntatoimijoiden, kuten varhaiskasvatuksen, kanssa varmistaa lääkitysturvallisuutta koko alueella.

Keusoten henkilöstölle jaettiin Hyvinkäällä 16.9.2022 tunnustuksia ansiokkaasta asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisestä.

Lauantaina 17.9. on Maailman terveysjärjestö WHO:n julistama World Patient Safety Day. Päivää vietetään kansainvälisesti mm. valaisemalla rakennuksia oranssilla. Keusoten alueella Hyvinkään kaupunki valaisee illan hämärtyessä kirjaston ja sen läheisen omenapuukujan.