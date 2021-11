Kevään uutuuskirjoissa Konstaapeli Daniel kertoo rikoksista ja rangaistuksista, valloittava rokkisatu vie tavoittelemaan tähtiä ja suosittu Molli oppii, millaista on olla kipeänä

Kevään 2022 uutuuskatalogia pääset selaamaan täällä.

Suosittu somepoliisi konstaapeli Daniel Kalejaiye kertoo Tiktokissa yli 130 000 seuraajalleen, mitä hölmöilyistä voi seurata. Nyt hän avaa rikoslakia nuorille tuttujen esimerkkien ja tilanteiden kautta kirjassaan Konstaapeli Daniel tässä, moro!, sillä kaikkea ei tarvitse oppia kantapään kautta. – Mitä rikoslaki sanoo esimerkiksi mopon virittämisestä tai kaverin alastonkuvan lähettämisestä toisille? Millaiseen rikokseen syyllistyy punnitsemalla irtokarkkeja tahallaan väärin tai yllyttäessään toisia tekemään jotain rikollista? Lisäksi Konstaapeli Daniel kertoo ajatuksiaan ja kokemuksiaan muun muassa kiusaamisesta, rasismista, nettikäyttäytymisestä, groomingista ja onnettomuuspaikalla kuvaamisesta. Kirja ilmestyy maaliskuussa.

Muusikko ja kirja-alan ammattilainen Pete Leppänen on kutonut tuhansien keikkakilometrien kokemukset täysiveriseksi rokkisaduksi Rokki-Pupu ja Rolli-Pöllö – Keikkakuumetta. Valloittava tarina vastusten voittamisesta ja unelmien tavoittelemisesta tarjoaa huumoria ja rokkiviittauksia myös kaikille rokkimutseille ja -faijoille. Kuvitus on Paula Melan käsialaa. Kirja on jo ilmestynyt.

Mollin kurkkua pistelee, vatsaa kipristää ja olo tuntuu pieneltä ja kurjalta. Katri Kirkkopellon uutuusteos Molli ja pöpi pipi jatkaa pientä lukijaa osallistavaa Molli-kirjojen sarjaa, jossa tämä monenlaisten tunteiden tulkki kohtaa erilaisia taaperoperheissä tuttuja tilanteita. Kirja ilmestyy huhtikuussa.

Pipunan vessarauha on kuvakirja, jossa Raisa Cacciatore, Susanne Ingman-Friberg ja Henriikka Kangaskoski sekä Osmo Penna (kuvitus) käsittelevät leikki-ikäisten arjessa esillä olevia kysymyksiä kehosta ja yksityisyydestä pissa ja kakka -huumoria unohtamatta. Kirja auttaa lasta puhumaan kehosta luontevasti ilman sen toimintoihin liittyvää noloutta. Kirja sisältää tieto-osion kasvattajille. Kirja ilmestyy maaliskuussa.

Huippusuosittu Äkkää ja tökkää -sarja pienimmille lukijoille jatkuu kotimaisella teoksella Äkkää ja tökkää liikenteessä. Kalle Nuuttilan ja kuvittaja Riku Ounaslehdon toteuttaman monipuolisen kuvakirjan parissa voi etsiä ja löytää, eikä osoitteleminen ole epäkohteliasta. Kirja ilmestyy huhtikuussa.

Heli Pruuki jatkaa isojen aiheiden käsittelyä lapsentasoisesti Surutalvi-kirjallaan. Anita Polkutien kuvittamassa kirjassa Piipatin mummi on kuollut, ja yhdessä vanhempiensa kanssa Piipatti kokee surun ja kaipauksen. Empatiakykyä vahvistavan tarinan kautta lapsi voi eläytyä läheisen menetykseen liittyviin tilanteisiin. Katsomusneutraalin teoksen lopussa on aikuiselle vinkkejä keskusteluhetkiin lapsen kanssa, tietoa lapsen surusta ja tukea lapsen huomioimiseen hautajaisissa. Kirja ilmestyy maaliskuussa.

Tittamari Marttisen kirjoittama ja Valpuri Kerttulan kuvittama Empun eläinhotelli -sarja jatkuu Saparoita ja salaisuuksia -kirjalla. Eläinhotellin väen saariretkestä kehkeytyy seikkailu, kun lahdella lipuu aavemainen purjelaiva ja joku tuntuu vakoilevan retkiseuruetta. Päivän edetessä Tessa-possu yllättää taidoillaan. Tittamari Marttinen on kehittänyt kirjaa yhdessä lasten kanssa. Taustalla on Marttisen lasten lukukokemuksiin liittyvä väitöskirjahanke. Kirja ilmestyy maaliskuussa.

Måns Gahrtonin ja Johan Unengen Sonjan kaksi myssyä on lämmin ja viisas tarina siitä, miten uusi arki näyttää kiemuraiselta vanhempien eron jälkeen. Nikola Kucharskan Tosi tarua lohikäärmeistä kertoo, mikä on huhupuhetta ja mikä totisinta totta lohikäärmeistä, noista mystisistä ja mieltä kiehtovista eläimistä. Monen sortin moninaisuus jatkaa tärkeällä ja ajankohtaisella aiheella Felicity Brooksin ja Mar Ferreron suosittua Monen sortin -sarjaa. Pienten lasten tietokirjassa iloitaan erilaisuuden rikkaudesta ja tutustutaan aihepiirin kannalta keskeiseen sanastoon. Kirja sisältää myös pieniä pohdintatehtäviä.

Tutustu kaikkiin kevään 2022 lasten- ja nuortenkirjauutuuksiin ja selaa katalogia täällä.

Lisätiedot, arvostelukappaleet ja ennakko-pdf:t

Piia Latvala | viestintäpäällikkö | 0400 999 499 | piia.latvala@lastenkeskus.fi

Minna Vatja | mediakoordinaattori | 09 6877 4543 | minna.vatja@lastenkeskus.fi