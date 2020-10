Kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 17 arvioijalla - koronatilanne ei vähentänyt kiinnostusta kokeeseen

Kauppakamarikysely: Yritysten luottamus hallituksen kykyyn hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä laskenut rajusti toukokuusta 12.10.2020 00:01:00 EEST | Tiedote

Suomalaisten yritysten näkemys hallituksen kyvystä hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä on laskenut selvästi toukokuusta. Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan 67 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on hoitanut erittäin tai melko huonosti koronan aiheuttamaa talouskriisiä. Toukokuussa vastaava luku oli 55 prosenttia.