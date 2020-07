Kirjailijat Paula Noronen ja Juha Vuorinen lyövät viisaat päänsä yhteen podcastissa, jonka tarkoitus on ratkaista ihmiskunnan ongelmat ilmastonmuutoksesta liikenneraivoon

Kymmenosaisen podcastin uusi jakso julkaistaan joka maanantai ja torstai 2.7.2020 alkaen.

Suositut kirjailijat Paula Noronen ja Juha Vuorinen lyövät viisaat päänsä yhteen äänikirjapalvelu Storytelin uutuuspodcastissa Pelastuspartio Noronen & Vuorinen.

Tv-ohjelma Hyvistä ja huonoista uutisistakin tuttu kaksikko ratkaisee 2.7.2020 starttaavan podcastsarjan jokaisessa jaksossa yhden ihmiskuntaa riivaavan ongelman omalla persoonallisella tavallaan.

Ohjelmassa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa kuolema, ilmastonmuutos, liikenneraivo, valeuutiset ja lihansyönti. Käsittelytapa on arvatenkin melko lavea ja esimerkiksi lihansyönnistä on lyhyt matka siihen, että lautaselle päätyvät keskustelijoiden omat kollegat kaksikon erehtyessä pohtimaan, kenen ihmisen he olisivat valmiita pakon edessä syömään.

- Kyllä minä Miika Nousiaista saattaisin puraista, Noronen pohtii ohjelmassa. - Siinä olemuksessa on joku sellainen rauha, että voisin harkita sitä.

- Okei, minä syön Mikko Leppilammen, Vuorinen vastaa.

Liikenneraivoa käsittelevässä jaksossa selviää, minkälaisia kuskeja Noronen ja Vuorinen ovat ja miten poliisin alkometriin voi puhaltaa kahden promillen lukemat ilman, että on juonut tippaakaan. Vuorisen mukaan jopa tummunut banaani voi muuttua alkoholiksi vatsassa.

- Millä selität, että sisälläni on tällä hetkellä musta banaani, joka muuttuu alkoholiksi ja sen takia puhalsin mittarin pohjaan? Vuorinen ihmettelee podcastissa.

Laatuohjelman tapaan keskustelijat avautuvat myös henkilökohtaisista asioistaan, kuten kokemistaan paranormaaleista ilmiöistä. Maaseudun tyhjenemistä käsittelevässä jaksossa Noronen kertoo lapsena nähneensä aaveen, joka antoi hänelle kultaisen neuvon tulevaisuutta varten.

- Se valkoinen tuli kohdalleni ja sanoi: vanhana ämmänä älä koskaan sekaannu Juha Vuorisen tekemisiin, koskaan!

Totuus kuitenkin pilaa hyvän tarinan: aave osoittautuikin ohi ajaneen auton valokeilaksi, ja Noronen päätyi tekemään podcastia Vuorisen kanssa.

Äänikirjapalvelu Storytelissä 2.7.2020 julkaistavan Pelastuspartio Noronen & Vuorinen -podcastin ensimmäinen jakso on kuunneltavissa myös suoratoistopalvelu Spotifyssa: https://open.spotify.com/show/7bAL44DMw41B8dSDlqo2AO.