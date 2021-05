Kirjapaja julkaisee henkilökuvat Irja Askolasta ja Ruben Stilleristä, Timo Laanisen muistelmat sekä Hannu Mäkelän lukijaelämäkerran

Jaa

Kirjapajan kesän ja syksyn 2021 tuotannossa on henkilökuvat Irja Askolasta ja Ruben Stilleristä, Timo Laanisen muistelmat sekä Hannu Mäkelän lukijaelämäkerta. Uusia tekijöitä ovat mm. Silja Keränen, Ella Vihelmaa ja Tiia Trogen

Anne Mattssonin odotettu Irja Askola – Piispan elämäkerta sekä Katriina Järvisen Ruben Stiller – Siltä väliltä ilmestyvät lokakuussa. Timo Laanisen Keskustan kuiskaaja – Vuoteni politiikassa on ainutlaatuinen kuvaus politiikan kulisseista ja vuosikymmenistä lähellä vallan ydintä. Hannu Mäkelä kertoo elämänsä lukukokemuksista teoksessaan Lukemisen ilo – eli miksi yhä rakastan kirjoja.

Silja Keränen kirjoittaa asuinpaikan merkityksestä, monipaikkaisuudesta ja paluumuuttajan kokemuksista ajankohtaisessa teoksessaan Missä syrjä sijaitsee? Kun kaupunki ei ole kaikki. Ella Vihelmaan Vähän enemmän vähemmän – Löytöretkiä kestävämpään elämään on vahva, omaääninen avaus, jossa tekijä pohtii ekologisten valintojen elämyksellistä puolta, sitä miten vähemmän voikin olla kokemuksellisesti paljon enemmän. Tiia Trogenin Ilo olla yhdessä – Positiivisen vanhemmuuden voima tarjoaa käytännönläheistä tukea vanhemmuuteen ja arjen haasteisiin positiivisen kasvatuksen lähtökohdista.

Liisa Lauerma johdattaa sukututkimuksen ja itseymmärryksen äärelle Suvun jäljillä – Löydä oma tarinasi -teoksessaan. Liisa Seppälän Viiltävät vuodet kertoo koskettavan tarinan nuoren naisen selviytymisestä. Jutellaanko?-teoksessa Aino Juusola tarjoaa vanhemmille ja ammattilaisille työkaluja vaikeiden asioiden käsittelyyn lapsen kanssa.

Juhani Mattilan Uupumuksesta takaisin elämään kaivautuu uupumuksen juurisyihin ja tuo esiin keinoja onnistuneeseen toipumiseen. Reijo Laatikaisen uutuuden aihe onVitamiinit, hivenaineet ja ravintolisät. Eero Hietalan ja Heikki Rusaman teos Kirkon ihmeellisimmät tarinat vie löytöretkelle kirkon 2000-vuotiseen historiaan, jota keritään auki 20 henkilön kautta. Marianne Kiskolan ja Katja Kouvalaisen (kuv.) 24 pyhimystä pahan päivän varalle kertoo 24 pyhimyksen elämäntarinan, erityissuojelukohteen ja avaa pyhimyksiin liittyvää symboliikkaa.

Tommy Hellsteniltä julkaistaan valittuja ajatuksia kokoelmassa Läsnä – Olet enemmän kuin aavistat. Kirjapajan valikoimassa on lisäksi jälleen runsaasti runo- ja lahjakirjoja sekä hartaus- ja rukouskirjoja, mm. Meri-Anna Hintsalan, Kaisa Karirannan ja Pirjo Kantalan toimittama Alkuja ja loppuja – Rukousten kirja.

Selaa katalogia ja lue lisää Kirjapajan kesän ja syksyn 2021 tuotannosta.

Alla muutamia nostoja teoksistamme:

ANNE MATTSSON: Irja Askola – Elämäkerta

Anne Mattsson seuraa Irja Askolan elämänpolkua yksinhuoltajaperheestä kansainvälisille areenoille ja lopulta Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi piispaksi. Vuosien varrella piispa sai osakseen niin iloa ja innostusta kuin kritiikkiä ja vihapostia. Askolan ura sijoitetaan kontekstiin, jossa yhteiskunta ja kirkko kulkevat yhtenäiskulttuurista kohti moniarvoista eurooppalaista yksilökulttuuria. Piirtyy kuva ihmisestä, joka on aina puhunut tasa-arvon puolesta ja löytänyt yleisönsä myös runoilijana. Ilmestyy 10/2021

KATRIINA JÄRVINEN: Ruben Stiller – Siltä väliltä

Ruben Stiller on työskennellyt toimittajana pian neljäkymmentä vuotta. Siinä ajassa on ehtinyt muuttua niin Suomi, maailma kuin jonkin verran Stillerkin. Katriina Järvinen piirtää teoksessaan kuvan valtakunnan hovinarriksi ja provokaattoriksi kutsutusta miehestä, joka on jotakin muuta kuin osiensa summa. Teos on myös matka sukupolvikokemuksiin, Suomeen ja sävyjen tajun tarpeellisuuteen. Mitä ihmisestä tulee ja miltä maailma näyttää, kun perimässä kohtaavat vähemmistö ja enemmistö, oma ja vieras? Ilmestyy 10/2021

TIMO LAANINEN: Keskustan kuiskaaja – Vuoteni politiikassa

Timo Laanisen odotetut muistelmat ovat ainutkertainen kuvaus Suomen poliittisen lähihistorian tapahtumista ja politiikanteon maailmasta. Laaninen on työskennellyt neljän keskustalaisen pääministerin erityisavustajana, puoluesihteerinä ja monissa poliittisissa luottamustehtävissä. Matkaan 1970-luvun koululaispolitiikasta viime vuosiin mahtuu paljon: poliittisia voittoja ja tappioita, historiaan piirtyneitä dramaattisia hetkiä ja paljon jalkatyötä. Näkökulmaa on tarjonnut myös toimittajan ura Suomenmaassa. Ilmestyy 9/2021

HANNU MÄKELÄ: Lukemisen ilo – eli miksi yhä rakastan kirjoja

Millaista on lukijan elämä ja mitä kirjallisuus voi meille antaa? Hannu Mäkelä on elänyt kirjojen kanssa lapsuuden varhaisista lukuelämyksistä lähtien. Hän on kirjoittanut romaaneja, runoja, näytelmiä, kuunnelmia ja tietokirjoja, toimittanut, kustantanut – ja lukenut. Kirjat ovat olleet kanssakulkijoita, ajatusten ja tiedon lähteitä, matkoja toisiin maihin, aikoihin, itseenkin. Miksi lukeminen parhaimmillaan on vapauden valtakunta? Mäkelän lukijaelämäkerta on kirja lukemisen ilosta ja merkityksestä. Ilmestyy 7/2021

SILJA KERÄNEN: Missä syrjä sijaitsee? – Kun kaupunki ei ole kaikki

Viimeistään koronavuosi on saanut monet miettimään myös asuinpaikkaansa. Millaista on elämä kasvukeskusten ulkopuolella? Mikä saa ihmisen vaihtamaan suurkaupungin pienempään paikkakuntaan? Entä aluepolitiikka ja elävä Suomi? Teos on omakohtainen matka alueiden Suomeen. Se etsii ja löytää vastauksia siihen, millainen on elävä Suomi tänään ja tulevaisuudessa. Ilmestyy 9/2021

ELLA VIHELMAA: Vähän enemmän vähemmän – Löytöretkiä kestävämpään elämään

Pyrkimys ekologisesti kestävämpään elämään hahmottuu helposti kieltäytymisten ja niukkuuden kautta. Entä jos ekologisesti kestävämmät valinnat ovatkin merkityksellisyyden, osallisuuden ja elämän mielekkyyden lähde – ja ovatkin jotain aiempaa enemmän? Vihelmaa kirjoittaa ekologisten valintojemme elämyksellisestä voimasta ja kestävämmän elämäntavan mahdollisuuksista. Mukana on myös muiden kokemuksia siitä, miten nuo valinnat ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä. Ilmestyy 8/2021

TIIA TROGEN: Ilo olla yhdessä – Positiivisen vanhemmuuden voima

Positiivisen kasvatuksen edelläkävijä tarjoaa teoksessaan käytännönläheistä tukea vanhemmuuteen ja arjen haasteisiin positiivisen kasvatuksen lähtökohdista. Lapsella tulee olla rajat, uusia taitoja ja itsesäätelyä opetellaan yhdessä, ei rangaistusten kautta. Tavoitteena on koko perheen hyvinvointi. Ilmestyy 8/2021

LIISA SEPPÄNEN: Viiltävät vuodet – Nuoren naisen selviytymistarina

Viiltävät vuodet on koskettava tositarina nuorten pahoinvoinnista. Se on myös tarina selviytymisestä, unelmista ja kaikesta siitä hyvästä, mitä voimme toisillemme antaa. Miksi iloinen ja aktiivinen kympin tyttö muuttui holtittomaksi nuoreksi – ongelmatapaukseksi. Mitä tapahtui? Ilmestyy 8/2021

REIJO LAATIKAINEN: Vitamiinit, hivenaineet ja ravintolisät – Tunnista tarpeesi, valitse viisaasti

Miten saada sopivasti vitamiineja, mineraaleja ja hivenaineita? Laatikainen kertoo teoksessaan, missä elämäntilanteissa ja ruokavaliotyypeissä liian vähäinen saanti on todennäköistä ja miten asia tulisi huomioida. Mikä on mahdollinen hyöty tai haitta? Ilmestyy 10/2021

EERO HIETALA ja HEIKKI RUSAMA: Kirkon ihmeellisimmät tarinat – Parhaat jutut kristinuskon 20 vuosisadalta

Kirja puhaltaa eloon tarinoita, joihin on vuosien saatossa sekoittunut faktaa ja legendaa. Lukija viedään löytöretkelle kirkon 2000-vuotiseen historiaan ja sitä keritään auki 20 kiinnostavan henkilön kautta, joista kukin eli eri vuosisadalla. Käy ilmi, että kirkko ei ole koskaan elänyt parasta aikaansa, mutta sen keskiössä on aina ollut tavallisia ihmisiä, jotka tekevät ihmeellisiä asioita. Kiehtoviin ja hauskoihin tarinoihin on vuosien saatossa sekoittunut faktaa ja legendaa. Ilmestyy 9/2021





