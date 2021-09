Kokkolan koulutukset suosittuja syksyn haussa

Syksyn valtakunnallinen yhteishaku järjestettiin 1.–15.9.2021. Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen oli yhteishaussa mahdollista hakea opiskelemaan tietotekniikkaa ja luokanopettajan tutkintoa. Lisäksi samaan aikaan oli haettavana varhaiskasvatuksen opettajan koulutus. Kokkolan hakukohteisiin saatiin yhteensä 211 hakemusta.

Kokkolan tietotekniikkakoulutus JYU:n suosituin maisteriohjelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen tietotekniikan maisteriohjelma säilytti suosionsa keskiviikkona päättyneessä yhteishaussa. Koulutus oli hakijamäärältään suosituin kaikista Jyväskylän yliopiston alaisista maisteriohjelmista.

Maisteriohjelman hakijamäärä on vakiintunut viime vuosina 40–50 välille. Tämän vuoden 42 hakijasta ensisijaiseksi Kokkolan hakukohteen oli asettanut 30 hakijaa.

"Hakijamäärämme on vakiintunut aika hyvin näihin määriin vuosittain. Kun muistetaan, että meillä on haku kahdesti vuodessa, saamme vuosittain hyvän määrän opiskelijoita meille”, peilaa tietotekniikan maisteriohjelman hakijalukuja professori Ismo Hakala. Hakala on informaatioteknologian yksikön johtaja.

Tietotekniikan maisteriohjelmaan on syksyn haussa 7 aloituspaikkaa. Tietotekniikan maisteriohjelmassa opinnot tarjotaan työn ohessa opiskeleville paikasta ja ajasta riippumattomina.

Kokkolan aikuisopiskelijoille suunnattu tietotekniikan maisteriohjelma edellyttää valituilta jonkin verran aiempia yliopisto-opintoja. Avoin yliopisto toimii tärkeänä väylänä niille maisteriopintoihin pyrkiville, joilla ei ole vielä tarvittavia tietotekniikan opintoja suoritettuna.

Opettajakoulutukset vetijät hakijoita Kokkolaan

Varhaiskasvatuksen koulutus oli Kokkolassa tarjolla nyt toista kertaa koskaan. Erillisiin varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin pyrki 35 hakijaa. Aloituspaikkoja koulutukseen on 10. Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on aiemmin suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinto.

"Hakijamäärä erillisiin varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antaviin opintoihin yllätti meidät positiivisesti. On hienoa, että potentiaaliset opiskelijat ovat löytäneet Kokkolan uusimman hakukohteen", toteaa yliopistokeskuksen kasvatustieteen yksikön johtaja, professori Heidi Harju-Luukkainen.

Luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan saatiin 134 hakemusta, joista ensisijaisia oli 119.

Kokkolan luokanopettajakoulutus oli siten tässä yhteishaussa hakemusten kokonaismäärässä toiseksi suosituin kaikista Jyväskylän yliopiston hakukohteista ja ensisijaisten hakemusten perusteella kaikkein suosituin.

”On upeaa huomata, että vuosi toisensa jälkeen luokanopettajan aikuiskoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan hakeutuu hyvä määrä ensisijaisia hakijoita. Kokkolan näyttäytyy kansallisestikin houkuttelevana hakukohteena”, Harju-Luukkainen iloitsee.

Hakijoille tulokset marraskuussa

1.−15.9.

Hakuaika

22.9. klo 15

Hakemuksen liitteet tallennettava Opintopolkuun tai toimitettava korkeakouluun.

26.11. mennessä

Valinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille.

3.12. klo 15

Hakijan on ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta.

14.12. klo 15

Varasijoilta hyväksyminen päättyy.

Opinnot alkavat tammikuussa 2022.