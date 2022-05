Kokoomuksen Sarkomaalta kirjallinen kysymys Suomen varautumisesta apinarokkotartuntoihin

”On tärkeää, että suomalaiset saavat apinarokosta ajankohtaista ja oikeaa tietoa ja että Suomi on ajoissa varautunut aivan uuden taudin mahdolliseen leviämiseen maahamme”, Sarkomaa kommentoi.



Isorokkovirukselle sukua oleva apinarokko leviää tällä hetkellä poikkeuksellisella tavalla. Ihmisillä on todettu lukuisia apinarokkotapauksia Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viime viikkoina. Ruotsin yleisradio SVT uutisoi torstaina, että myös Ruotsissa on todettu ensimmäinen varmistettu apinarokkotartunta. Ruotsin sosiaaliministeri Lena Hallengren kertoi perjantaina (20.5.22) maan hallituksen tehneen päätöksen määritellä apinarokko yleisvaaralliseksi sairaudeksi maan kansanterveysviraston suosituksesta.

Sarkomaa kysyy kirjallisessa kysymyksessään hallitukselta, miten Suomessa on varauduttu apinarokon leviämiseen maassamme, millaisiin toimiin Suomessa aiotaan ryhtyä apinarokon leviämisen pysäyttämiseksi ja hoidon järjestämiseksi sekä aikooko hallitus arvioida tai selvittää apinarokon asettamista Suomessa yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.

Euroopassa apinarokko on ollut hyvin harvinainen tauti, mutta se on ollut Afrikan mantereen ongelmana hyvin pitkään jo 1970-luvulta lähtien. Viime aikoina tautitapauksia on kuitenkin todettu yli 100 Afrikan ulkopuolella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan apinarokkotapauksia ei ole todettu tähän mennessä Suomessa.

Kirjallinen kysymys on luettavissa Sarkomaan verkkosivuilta.