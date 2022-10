Kolme naista, joiden rohkeus ja älykkyys muuttivat maailmaa

Vaikka Marie Curie tunnetaan ennen kaikkea radioaktiivisuuden tutkimuksen uranuurtajana ja hänen tyttärensäkin sai fysiikan Nobel-palkinnon, ei Marie Curien ja hänen tyttäriensä Irènen ja Èven tarina ole vain kertomus kemian ja fysiikan suurista edistysaskelista. Ennen kaikkea se on vangitsevasti kirjoitettu tietokirja aivan erityislaatuisesta perheestä ja myös olennainen pala feminismin ja tasa-arvon historiaa.

38-vuotiaana leskeksi jäänyt Marie työskenteli itseään säästämättä ja kannusti myös lahjakkaita tyttäriään etenemään urillaan. Naisten toiminta ulottui tiedelaboratorioista ja opetustyöstä aina sotaponnistuksiin ja kansainväliseen politiikkaan saakka.





Claudine Monteil on ranskalainen diplomaatti, historioitsija ja kirjailija. Hän on tähän mennessä julkaissut kymmenen kirjaa, joita on käännetty useille kielille.

Claudine Monteil:

MARIE CURIE JA TYTTÄRET

Nobelisteja, edelläkävijöitä, seikkailijoita

Alkuperäisteos: Marie Curie et ses filles

Suomennos Tuuli Purola

Ilmestyy 18.10.2022

Myös e- ja äänikirjana