Kolottaako polvi tai olkapää? Omaolon oirearvio auttaa

Keusoten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen takaisinsoitot ruuhkautuneet 10.6.2022 14:54:33 EEST | Tiedote

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän (Keusote) tavoite on vastata kaikkiin lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinpalveluun tulleisiin soittoihin samana päivänä. Tällä hetkellä jonossa on kuitenkin yli 2000 puhelua, ja takaisinsoittojen viive on useita päiviä - joillain terveysasemilla jopa viikon. Tilanteen syntyyn ovat vaikuttaneet muun muassa henkilöstösaatavuuden haasteet ja ajankohtaiset ylityö- ja vuoronvaihtokiellot.