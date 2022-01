Koronarokotuksen voi saada ilman ajanvarausta Espoon keskuksen ja Ison Omenan rokotuspisteiltä

Kesätyökeskiviikoista vinkkejä kesätyön hakuun, kesäsetelit jakoon helmikuussa - Espoon kaupungin nuorisopalvelut tarjoaa tukea nuorten kesätyöllistymiseen 19.1.2022 15:32:53 EET | Tiedote

Espoon kaupungin nuorisopalveluiden tehtävä on tukea nuorten hyvinvointia erilaisissa elämäntilanteissa. Kesätyö on tärkeä osa nuoren elämää ja aktiivinen kesätyöhaku on jo käynnissä. Nuorisopalvelut tarjoaa tietoa ja tukea kesätyön hankkimiseen liittyen. Tammikuun lopulla alkavat kesätyökeskiviikot paneutuvat kesätyön hakuun liittyviin käytännön kysymyksiin ja asioihin. Kesäseteli kannustaa yrityksiä ja yhteisöjä palkkaamaan nuoria kesätöihin, Nuori Espoo Yritysseteli ja TAT Kesäyrittäjä taas kannustavat nuoria yrittäjyyteen.